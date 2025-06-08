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白宮吵架王！財長貝森特、顧問納瓦羅、馬斯克對罵、動粗一次看

2025/06/08 23:09

馬斯克（右1）被爆出曾在白宮用身體撞向財長貝森特（左1），貝森特也立刻還手。川普（右1）在聽聞此事後表示，「這太過份了」。（法新社檔案照）馬斯克（右1）被爆出曾在白宮用身體撞向財長貝森特（左1），貝森特也立刻還手。川普（右1）在聽聞此事後表示，「這太過份了」。（法新社檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普與馬斯克公然撕破臉後，白宮決策圈的激烈爭執、對罵，甚至爆發全武行事件，紛紛被挖出來。傳出3月下旬財長貝森特（Scott Bessent）與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）因關稅議題發生爭吵；4月則爆出馬斯克和貝森特因國稅局代理局長人選，飆粗口高聲對罵，甚至動粗；納瓦羅也因為說特斯拉是「汽車組裝商」，慘遭馬斯克飆罵「白癡」。

財長貝森特（右）與白宮貿易顧問納瓦羅（左）被爆曾激烈爭執。（路透、歐新社，本報合成）財長貝森特（右）與白宮貿易顧問納瓦羅（左）被爆曾激烈爭執。（路透、歐新社，本報合成）

美媒《CBS News》曾披露，在川普宣布對等關稅之前，今年3月份貝森特和納瓦羅在白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的辦公室發生爭吵。

納瓦羅主張對所有進口商品徵收高達 25% 的全面關稅，具金融背景的貝森特則強調市場將出現動盪，主張採取更精準、階段性的策略。雙方火藥味十足，納瓦羅還冷嘲熱諷說：「你（貝森特）做的和他們在第一任期那一套一樣，別耍這套，別學他」。

對此，納瓦羅則說，這是假新聞，來自惡意的匿名消息人士，我和貝森特沒有爭吵，我們只是冷靜討論事情。

川普4月2日宣布「對等關稅」政策後，傳出納瓦羅與馬斯克互槓，納瓦羅4月7日稱馬斯克經營的特斯拉只是「汽車組裝商」，並非「製造商」，隔天馬斯克就在社群平台X砲轟納瓦羅是「白癡」、「比一袋磚頭還蠢」。

納瓦羅被問及此事時，他說自己被罵過更難聽的話，強調「我和馬斯克很好」。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）被問及馬斯克與納瓦羅的爭執時，曾說：「男孩子就是這樣，就讓他們繼續吵下去吧」。

馬斯克（左）與財政部長貝森特（右），2人因人事問題爆發口角衝突，還上演全武行。（路透）馬斯克（左）與財政部長貝森特（右），2人因人事問題爆發口角衝突，還上演全武行。（路透）

最新爆料則指向馬斯克與財長貝森特爆發全武行事件，事發時間也是4月。根據美媒《Axios》4月底披露，馬斯克與貝森4月17日曾就國稅局（IRS）人事問題發生激烈爭執，甚至在總統川普可聽見的範圍內高聲對罵，連當時正在訪問的義大利總理梅洛尼也能聽見。

貝森特在會議中質問馬斯克，現場「髒話滿天飛」。貝森特批評DOGE未能兌現削減預算承諾；馬斯克則反擊稱貝森特是「金融巨鱷」索羅斯的「代理人」，並嘲諷其「失敗的避險基金」。消息人士透露，貝森特曾怒斥「F**k you」，馬斯克回嗆：「再大聲點！」場面火爆，迫使幕僚將兩人分開。

川普前策士班農（Steve Bannon）近日加碼爆料，他7日向《華盛頓郵報》透露，馬斯克曾與貝森特在白宮上演全武行，馬斯克「像橄欖球運動員一樣」衝撞貝森特，而貝森特也立刻還手。川普在聽聞此事後表示，「這太過份了」。

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