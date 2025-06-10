3.7萬股民「股票淪壁紙」！連接器大廠提前「這時」下櫃原因曝光

櫃買中心9日宣布，樺晟電子（3202）將於114年7月21日起終止櫃檯買賣。（歐新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕櫃買中心9日宣布，樺晟電子（3202）將於今年7月21日起終止櫃檯買賣。根據集保結算所的資料，樺晟電子股東人數達3.7萬人。

先前樺晟電子會計師在報告中指出樺晟「繼續經營能力存在重大不確定性」，之後會計師事務所發函終止委任，樺晟就一直找不到會計師簽證，無法交出2024年年度財報，遭證期會從4月7日起，連續處分停止交易至今，若持續沒有補正，最快在11月終止上市櫃。

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今年5月，樺晟被爆出疑似在前年利用假合約，挪用公司資金上千萬元，魏姓董事長等經營階層涉嫌《證交法》特別背信等罪，台北地檢署5月間指揮調查局搜索公司等7處，並約談相關財務主管等4人到案，至於魏孝秦因故未到，將擇期傳喚，事後財務經理張秉鈞40萬元交保，廠商鴻承公司林莉莉40萬元交保，其餘請回。

櫃買中心9日公告，樺晟因財報問題從今年4月7日暫停交易、5月16日併案公告繼續停止買賣，今年4月24日經董事會決議處分重要子公司High-Tek （SAMOA）剩餘37.04%股權致喪失控制力，未事先委請獨立專家就本案對股東權益影響出具意見書，並提請審計委員會審議及董事會討論是否影響繼續上櫃，明確違反規定。

櫃買中心公告，經二度函請樺晟檢送前揭資料仍未補正，樺晟於114年5月23日公告併案繼續停止買賣，原終止買賣時間為11月18日，惟9日查到樺晟股權交易已經完成，且仍未依規定補足文件，因此公告7月21日終止買賣。

樺晟電子公司成立於1984年，以生產電腦用線材起家，於2005年台灣股票上市，2009年創下1/4的全球市佔率，並於2017年組成樺晟集團，集團旗下事業板塊不再只是電子線材，更涵蓋各產業的串聯整合。

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