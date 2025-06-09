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LTN經濟通》中國禁止進口 日本扇貝因禍得福

2025/06/09 07:10

日本擴大扇貝市場，積極銷往美國、東南亞等地，彌補中國暫停進口的衝擊。（路透資料照）日本擴大扇貝市場，積極銷往美國、東南亞等地，彌補中國暫停進口的衝擊。（路透資料照）

中國原年進口100億元日本扇貝 2024年歸零

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本在2023年開放福島第一核電廠核處理水排放入海，引發中國不滿，暫停日本水產進口，在失去海外最大市場的衝擊下，日本政府和民間積極採取行動應對，擴大對美國、泰國、越南等地的出口。另一方面，扇貝產量也因高水溫等因素預期將減產，導致扇貝在日本國內外趨於供不應求，進一步推高扇貝價格。

日本政府即將在近期內閣會議上決議的《2024年度水產白皮書》顯示，受到中國暫停進口日本水產影響較的日本扇貝銷售管道，正在向東南亞拓展，日本正擺脫對中國的依賴。

根據官方數據顯示，2024年日本水產出口額為3609億日圓（約新台幣761.1億元），相較於排放核處理水前1年（2022年）下降了6.8％，其中最大的變數就是拒絕日本水產的中國。不過，雖然最大出口目的地中國關閉了貿易，但由於官民攜手建構「能夠持續確保穩定出口的供應網路」，出口額的降幅有限。

白皮書顯示，日本水產的主力出口商品為扇貝，2022年扇貝出口額為911億日圓（約新台幣192.1億元），其中超過5成運往中國，而這一比例在2024年降至零，但整體來看，扇貝總出口額僅下降23.7％，至695億日圓（約新台幣146.5億元）。

過去，日本扇貝通常會在中國進行去殼加工，然後再出口到美國等其他市場。（美聯社資料照）過去，日本扇貝通常會在中國進行去殼加工，然後再出口到美國等其他市場。（美聯社資料照）

日本扇貝轉至東協加工 出口美國

在中國禁止進口之前，日本扇貝通常會在中國進行去殼加工，然後再出口到美國，最終在美國市場消費。隨著日本在東南亞地區開拓出新的去殼加工途徑，對越南、泰國的出口佔比從2022年的約1％，分別成長至2024年的15.3％和6％，幫助供應鏈實現一定程度的多元化。

另外，日本也在加強自身的加工體系，政府支持降低勞動成本和設備引進，這些措施的推動下，日本對美國的直接出口佔比也從2022年的8.6％成長至27.5％，成為最大出口目的地。台灣則以17％的佔比，排名第2大出口目的地。

開拓中國以外的新市場、加工地的行動取得了明顯的成效，日本農林水產省統計顯示，今年1到4月，日本扇貝總出口額達258.7億日圓（約新台幣54.5億元），相較去年同期成長63％，其中美國大增131％、泰國增135％、越南則暴增194％。

雖然現在受到川普政府關稅措施影響，出口前景再次出現不確定性，不過這也凸顯出日本擴大對不同國家出口的必要性，不應過度仰賴單一市場，而日本政府仍將繼續支持穩定供應鏈的努力。

日本國內外需求旺盛，加上部分地區捕撈量減少，扇貝價格回升。（歐新社資料照）日本國內外需求旺盛，加上部分地區捕撈量減少，扇貝價格回升。（歐新社資料照）

中國頒布禁令後 扇貝價反創新高

在中國頒布日本水產禁令後，扇貝價格一度暴跌，2023年9月，北海道札幌市中央批發市場的去殼扇貝交易價格為每公斤2465日圓（約新台幣520元）。但由於現在日本國內外需求旺盛，加上部分地區捕撈量減少，價格有所回升。今年4月，札幌批發價格已回升至4406日圓（約新台幣930元），漲幅達80％。

東京豐洲市場的冷凍貝柱「玉冷」平均批發價更是在今年3月上旬漲至每公斤5400日圓（約新台幣1140元），達到去年同期的1.5倍，創下歷史新高。

日本青森縣和北海道將分別從4月、6月正式啟動新鮮扇貝的捕撈，但是受到去年以來的高水溫等影響，貝類死亡或生長狀況不佳的產地很多，預計2025年產量將減少，也因此很多觀點認為，扇貝將維持高價。

日本農林水產省和中國海關部門近期也進行會談，就日本水產恢復進口中國的必要條件達成共識，雖然還沒確定具體何時能恢復向中國出口，這一進程仍備受矚目。對此，日本產業人士則持謹慎態度，已有養殖業者表明，即使解除禁運「也不會再依賴中國」，部份產業人士則稱，對中出口恐怕無法恢復到禁令之前的水準。

紋別市水產加工公司丸鱗三和水產社長山崎和也指出，中國禁令之後，讓自己了解到「分散風險」的重要，不再依賴單一出口目的地。山崎也直言，如果出口增加，日本國內的供應將變得稀缺，價格因此上漲，消費者恐不再購買。

在中國高關稅威脅下，澳洲龍蝦重心轉為內銷，同時開發其他海外市場。（彭博資料照）在中國高關稅威脅下，澳洲龍蝦重心轉為內銷，同時開發其他海外市場。（彭博資料照）

中國曾禁澳洲龍蝦 市場轉由香港進口

利用貿易禁令或是高額關稅這種方式，作為「脅迫式外交」的後盾是中國的一貫手法，且中國利用經濟實力來遂行其政治目的的情況愈發頻繁，不過近年的幾個案例可以看見，中國的威脅成效似乎不如預期。

2020年，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球大流行，澳洲在當時呼籲國際針對病毒起源進行獨立調查，此舉引發中方的不滿，隨後對澳洲發起一系列報復行動，針對從煤炭、龍蝦、大麥到葡萄酒等多項產品課徵高額關稅。當時產業預估，出口商的銷售損失可能高達20億至40億美元（約新台幣599.9億元至1199.8億元）。

在局勢轉變下，澳洲企業積極尋找新客戶、新市場，以避免虧損、裁員甚至是破產。一些大麥種植者改播種其他穀物，或是將貨物轉運往中東；釀酒商專注增加在日本的高階銷售；龍蝦產業則將重心轉為內銷。

過去，澳洲龍蝦每年出口額約5億美元（約新台幣149.9億元），其中高達94％銷往中國。隨著中國禁止澳洲龍蝦進口，對漁民生計造成巨大衝擊。澳洲政府也找出對策，放行讓漁船自行買賣龍蝦，彌補損失，這項措施確實也成功奏效。

在疫情之前，西澳州龍蝦價格最高曾達每公斤80美元（約新台幣2400元），平均價格也落在約53美元（約新台幣1500元），為了吸引當地民眾消費，漁民祭出大折扣，以每公斤34美元（約新台幣1000元）的價格出售世界聞名的西方岩龍蝦，降價幅度達36％。由於買氣熱絡，一些超市不得不限制顧客購買龍蝦的數量。

除了本土消費者的力挺外，實際上中國饕客也無法放棄澳洲龍蝦，在官方禁運的期間內，持續透過香港這個「後門」進口大量龍蝦，統計發現，在中國禁澳洲龍蝦進口後，短短半年內，香港成為澳洲龍蝦最大目的地，每月貿易量飆升2000％。

失去中國市場的情況下，澳洲酒商擴大日本高價商品的貿易，東南亞業績也快速成長。（美聯社資料照）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆失去中國市場的情況下，澳洲酒商擴大日本高價商品的貿易，東南亞業績也快速成長。（美聯社資料照）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中國經濟霸凌澳洲 失敗告終

過去，對中銷售佔據澳洲葡萄酒出口的4成以上，這也讓各界擔憂貿易戰可能會摧毀澳洲葡萄酒產業，但澳洲酒商表示，北京課徵高額關稅後，雖然對中銷售已經蒸發，但是在馬來西亞、新加坡、泰國等東南亞市場強勢成長，成功支撐起澳洲葡萄酒出口，並未出現毀滅性的結果。

隨著澳中關係在近1、2年解凍，北京陸續解除對澳洲商品的關稅和管制，但市場重新開放的同時，澳洲供應商對中國的信任也已受挫，對於中國市場的看法也更為謹慎。對一些紅酒製造商而言，中國業務的慘崩，讓業者反省是否整個產業過於依賴一個市場，因此也不急著重新打入中國。

澳洲葡萄及葡萄酒業公會（Australian Grape and Wine）執行長麥克萊恩（Lee McLean）坦言，沒有一個國家或集體市場可以取代失去的中國業務，但出口商在擴大與日本貿易，特別是高價紅酒上確實取得一些進展，東南亞業績也快速成長。

在澳洲全力推動市場多元化的努力下，中國設下經濟制裁衝擊微乎其微，據澳洲財政部估計，受中國貿易限制影響的行業在制裁第1年，對中國出口損失了54億澳幣（約新台幣億元1061.6億元），但同時他們在其他地方開發了44億澳幣（約新台幣865億元）的新市場。澳洲智庫投書媒體稱，北京以貿易壁壘霸凌澳洲，並藉此威攝其他國家勿與中國作對的戰狼手段，全以失敗告終。

澳洲智庫「伯斯美國亞洲中心（Perth USAsia Centre）」研究主任威爾森（Jeffrey Wilson）表示，由於中國佔澳洲出口近40％，因此外界預期坎培拉抗中的代價恐非常嚴重，但在貿易轉移到其他市場的情況下，北京對澳洲的經濟衝擊出奇溫和，澳洲經濟與中國脫鉤的成本，遠低於任何人預期。這也向世界證實與中國脫鉤經濟仍可以欣欣向榮，各國不需要對中國卑躬屈膝。

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