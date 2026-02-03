國發會目標今年經濟成長4.56％ 人均GDP達4.2萬美元

國發會目標今年經濟成長4.56%。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委葉俊顯宣示今年經濟成長率目標，認為在積極政策效益拉抬下，我今年經濟成長率有望達4.56%，同時也提出目標人均GDP目標4萬2170美元。他也提到，政院預定3月3日前往立法院，就台美關稅做專案報告，希望能盡速通過上路。

主計總處2025年11月預測2026年全年經濟成長率為3.54%，不過今年1月以來，國內外機構陸續將台灣經濟成長率上修至4%以上。葉俊顯點出2大關鍵動能：台美關稅談判底定，市場正面看待談判結果；全球雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，強勢拉動台灣AI相關供應鏈表現。

國發會綜合考量國際油價走勢、全球雲端服務業者（CSPs）資本支出持續擴增等因素，預測2026年我國經濟成長率可達4.11%。若搭配政府積極推動振興民間消費、公共支出、民間投資及淨輸出成長等相關政策措施，成長率尚可再提升0.45個百分點，朝4.56%的目標邁進。

隨著經濟穩健擴張，展望2026年，葉俊顯表示，台灣人均GDP已於2024年超越日本、2025年超越韓國，2026年預估可進一步突破4萬美元。依照目前數據看來，今年經濟成長率只要達到2%，即可達成人均4萬美元的目標。

國發會根據不同匯率情境預估，2026年台灣人均GDP將介於4萬1708美元至4萬3897美元之間，均高於主計總處預測值4萬951美元，因此國發會設定今年目標4萬2170美元。

葉俊顯提到，政院預定3月3日前往立法院就台美關稅相關事務做專案報告，希望貿易協定能盡快通過，以消除產業界不確定性，讓整個企業營運投資都能符合預期環境。

美國總統川普1月27日指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但並未明說新關稅上路時間。

萬一如同韓國，協定無法獲得國會通過，葉俊顯擔憂的表示，對於傳產會有滿大影響，他強調行政部門會持續跟國會做溝通。葉俊顯說，假如協定無法通過，未來川普政府會施加多少比例關稅？以及對於232條款內的產業關稅如何調整？可能都必須嚴肅面對。目前國發會針對15%不疊加對於產業和GDP帶來的正向影響這部分進行研究，至於未通過造成的影響，「我是不希望看到也希望不要分析到」。

