年薪百萬主管退休淪「居酒屋打工」受辱 親揭求職現實

日本一名61歲男子是日本知名家電企業的部長，退休後到居酒屋打工。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「退休」是人生重要轉捩點，有些人會規劃開啟事業第二春。日媒報導，日本一名男子曾是大企業部長、月薪超過100萬日圓（約新台幣20.4萬元），退休後求職屢屢碰壁，最終選擇在居酒屋打工。從職場菁英淪為被22歲上司訓斥的廚房幫手，他坦言「真的很慘」，原以為憑資歷可輕鬆轉職，卻在現實中跌得體無完膚，堪稱是日本高齡就業的殘酷縮影。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本61歲男子佐藤健一（化名）曾是日本知名大型家電企業的部長，最高月薪曾超過100萬日圓，年薪超過200萬台幣，60歲退休時拿到3200萬日圓（約新台幣653萬元）的退休金，可說是相當豐厚。

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退休後，佐籐不想賦閒在家，選擇轉職，他說，「我從大學畢業就一直在同一家公司服務，退休後不如看看不同的世界」，並透過仲介尋找新工作。他說，「我在有名的大公司擔任過重要職務，自認應該很快就能找到新工作」，但實際情況卻大出所料，求職過程異常艱難。

雖然60歲以上仍在工作的日本人不少，相關職缺也不稀少，但佐藤想找「能發揮過去大企業經歷的職務」卻非常稀有。投了履歷，卻連書面審查都過不了，仲介建議考慮其他方向。因為一直找不到工作，他開始焦躁，在家也常常發牢騷。後來甚至連求職都懶得繼續，只是整天躺在家中。直到妻子的一句話狠狠刺中了他，妻子說：「一整天躺在家裡什麼事也不做，比一個沒用的裝飾品還糟。」

佐藤不想再待在家中看妻子臉色，又不想繼續失敗的求職生活，某天外出散步，注意到居酒屋門口貼著「招募打工」，他想起大學時代曾在餐飲業打過工，當時還覺得服務業挺有趣的，於是投履歷，開啟在居酒屋廚房打工的生活。

不過，與學生時期不同的是，如今的他已年過60歲，負責訓練他的人是一位22歲的打工領班，一位立志未來開設自己店面的年輕人。由於對工作要求嚴格，年輕領班不時對佐藤嚴厲指正，還說「我到底說過幾次了」，佐藤稱「蠻淒涼的，被小自己40歲的年輕人訓話……。」

面對無法馬上上手的工作、又經常被年輕人訓斥的日常，佐藤有時也會感到受挫、甚至想放棄。不知不覺間，他已經在這間居酒屋工作8個月。時薪也從1380日圓（約新台幣281元）調升到了1580日圓（約新台幣322元），他說，自己漸漸開始體會到這份工作的樂趣。

另外，因為「前大企業部長」的背景，常被年輕打工族問起人生與職涯的建議。他說，「我從沒想過，過去的頭銜竟然會在與年輕人交流中派上用場。」剛開始也曾因挫折想辭職，但現在認為這份工作給了他新的意義與目標。他表示，可能會一直做到開始領年金為止。

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