黃金漲不動！白銀、鉑金接棒狂飆

鉑金上週大漲逾10%。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金近期遭逢獲利了結賣壓，未能成功突破每盎司3400美元大關，在黃金震盪整理之際，白銀及鉑金接棒狂飆。白銀上週大漲9%來到每盎司36美元，登13年新高；鉑金上週暴漲11%，站穩每盎司1150美元，創3年新高。

綜合外媒報導，6月5日金價觸及3400美元的阻力後，出現明顯獲利回吐賣壓，6日紐約黃金期貨下跌0.8%，收每盎司3346.6美元；黃金現貨價跌1.1%，收每盎司3316.13美元，上週微漲0.8％。

請繼續往下閱讀...

正當黃金呈現震盪整理走勢之際，白銀與鉑金表現搶眼。白銀上週大漲9%，收每盎司36美元，登上13年來新高，鉑金上週則狂飆11%，站穩每盎司1150美元，創3年新高。

這兩種「白色貴金屬」之所以吸引資金，部分原因在於與黃金相比，仍處於大幅折價狀態，加上供需缺口可能擴大，推動投資需求。彭博資訊策略師麥格隆（Mike McGlone）認為，白銀相較黃金的折價程度，表明突破40美元只是時間問題。至於鉑金部分，未來關鍵阻力為1300美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法