比亞迪價格戰殺紅眼 韓媒抖出令人顫慄的財務內幕

中國電動車龍頭比亞迪。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車龍頭比亞迪近期狂砍車價，最高降幅34%，掀起新一波價格戰，不僅沒有帶動銷量，還引來北京出拳整頓，造成比亞迪股價重挫，兩週內市值蒸發 200 億美元（約台幣5980億）。韓媒研判，比亞迪的淨負債約3230億人民幣（約台幣1.34兆，以下同），加上拖欠供應商款項，破產風險不斷上升，只好孤注一擲祭出毀滅性價格戰清庫存，目的是改善財務狀況。

韓媒《dailian》8日以「中國比亞迪令人戰慄的內幕」為題，全面解析比亞迪及中國車企面臨的問題。中國長城汽車董事長魏建軍日前受訪曾指出，汽車產業中已經出現「恆大」，只是目前仍未爆破，引起熱議。外界多認為，汽車界的恆大指的就是比亞迪。

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比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛回應稱，對於比亞迪被總負債5800多億人民幣（約台幣2.4兆），他指稱吉利5047億（約台幣2.1兆）、上汽6104億（約台幣2.5兆），反問是否又代表這些公司危險。他強調，年以來，比亞迪在海外很多國家及主流市場全面爆發。

《dailian》則說，有關比亞迪的實際債務規模尚不清楚。截至去年第二季，該公司披露的淨負債277億人民幣。然而，根據《彭博》引述香港會計師事務所GMT Research的數據，比亞迪的淨負債估計為3230億，並指出去年底，比亞迪向其一家供應商提出的降價要求，人們開始質疑「這家電動車巨頭可能利用供應鏈融資來掩蓋其不斷膨脹的債務」。

報導說，比亞迪債務的快速成長源自於其拖欠供應商的款項不斷累積。彭博也指出，比亞迪從供應商購買零件後會開立商票，期限遠超越競爭對手。一般國際公司平均付款時間為2個月，特斯拉為3個月，而比亞迪平均付款時間為9個月，最長可達1年。

專家普遍認為，比亞迪的大幅降價是「孤注一擲」之舉，旨在透過拋售庫存來改善因巨額債務而惡化的財務狀況。由於拖欠供應商的債務高達數十億韓元，破產風險不斷上升，比亞迪開始低價拋售庫存。

這件事引發了外界擔憂，中國汽車產業恐再次陷入幾年前房地產市場的混亂局面。儘管比亞迪具備垂直整合優勢，可透過降低成本承受殘酷的競爭，中小車企卻難以長久生存。根據摩根大通等機構的報告，在中國約50家電動車製造商中，只有比亞迪、理想汽車和賽力斯實現獲利，其餘車企因價格戰而陷入虧損。

最終，那些無法承受虧損的中小型車企將陷入財務困境，要嘛被迫退出市場，要嘛被更大的競爭對手收購。顧問公司Sino Auto Insights創辦人Touro表示，對於無法承受虧損的車企來說，這可能是一個轉折點，從今年底開始，可能會爆發一場全面的重組或「血洗」車市，他對此前景持悲觀態度。

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