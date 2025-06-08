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金價大利多？「這國」央行連7個月狂掃黃金

2025/06/08 20:41

中國人行持續購買黃金。示意圖。（美聯社）中國人行持續購買黃金。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於地緣政治風險升溫及外匯存底多元化等因素考量，中國人行（央行）購金行動相當積極。根據最新統計，截至今年5月底，中國官方黃金儲備為7383萬盎司，較上月底增加6萬盎司，這也是中國央行連續第7個月增持黃金。

根據世界黃金協會發布的報告，近年全球央行是黃金的一大強勢買家，直到2025年第一季略有放緩，仍維持在近三年來央行增持黃金的常態水平，總計淨購黃金244噸。

中國央行也是黃金主要買家之一，不過自2025年2月底以來，中國人行購金步伐明顯放緩，連續三個月以不足10萬盎司的規模曾持黃金，外界研判可能與金價大漲、成本太高有關。

截至今年5月底，中國官方黃金儲備為7383萬盎司，較上月底增加6萬盎司，也是中國央行連續第7個月增持黃金。

財新指出，這是近年來中國第二輪持續增持黃金，自2024年10月以來已增加103萬盎司的黃金儲備。此前，中國自2022年10月的19個月中，累計增持黃金1016萬盎司，隨後暫停購入；2024年4月底至10月底，中國的黃金儲備持平於7280萬盎司。

鑒於全球金融市場不確定性，黃金持續受到追捧。高盛大宗商品研究全球聯席主管Samantha Dart曾告訴財新，美元利率進入下行通道，意味著購買黃金的機會成本降低，也更能刺激黃金的交易性需求，同時各國央行購金是支撐金價的主要因素。

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