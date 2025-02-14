威力彩頭獎衝14億！民俗專家曝一方法「有捨財有得」

威力彩頭獎連槓31期，下期獎金上看14億元，吸引民眾到彩券行買彩券試手氣。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕威力彩頭獎連槓31期，下期頭獎獎金上看14億元，民俗專家廖大乙表示，天下沒有白吃的午餐，想中獎還須「有捨財有得」，建議可透過捐血等行善布施，增加自身財運福氣，尤其屬龍、狗、羊、牛者今年財星高照，可向天或附近廟宇誠心祈求，有助增加中獎機會。

威力彩頭獎獎金上看14億元，民俗專家廖大乙認為想中大獎須「有捨財有得」，建議可透過捐血等行善布施，有助增加自身財運福氣。（廖大乙提供）

廖大乙指出，人人都想不勞而獲，但中獎還要看每個人的運氣與福報，畢竟要付出才會有收獲，建議民眾可做善事增加福氣，像捐血一袋、救人一命，就是快速又直接的方式。另外，今年金蛇年，大利方位為南、北方，生肖屬龍、狗、羊、牛者財星高照，一甩去年犯太歲的陰霾，建議可到自家附近廟宇祈求，或雙手合十向天祈禱，可增加中獎機會。

請繼續往下閱讀...

廖大乙也說，今年他主祀的「遊學太子爺」神尊駐駕南投竹山克明宮，宣揚「談錢非宗教」，並以不收紅包，不接受請客，不受禮、不募款等理念推廣宗教正能量，過去太子爺在駐駕其他縣市時，當地縣市就曾開過樂透大獎，因此民眾若出遊有到南投，或是南投在地鄉親，也可多行善累積福報，說不定就會獲得財神爺青睞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法