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幣圈也瘋黃金 美媒認證川普讓大家都變成「金蟲」

2025/03/30 21:25

美銀看好金價攻上每盎司3500美元。（彭博）美銀看好金價攻上每盎司3500美元。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》30日報導，川普的政策使股市動盪並加劇全球政治緊張局勢，尋求穩定的投資人首度將黃金納入投資組合，還有人賣掉加密貨幣買黃金，長期支持者也增持黃金，現在每個人都是金蟲（Gold Bug）了。儘管今年迄今金價已上漲 17%，仍有人看好黃金後市，美國銀行分析師將目標價上調至每盎司 3500 美元的新天價。

報導指出，38 歲的廣播和電視顧問葛瑞爾（Andrew Gerrior）最近從加密貨幣取出錢，購買16.5 盎司的金條，因為他對加密貨幣或股市能否在川普領導下上漲持懷疑態度，加上買黃金是實體投資，感覺比較踏實。

他說，這些金條存放在銀行保險箱，不知道將來要怎麼處理這些金條，是賣回市場還是留給將來的孩子們，但手上握有一些東西很酷。

史考特（Shane Scott）也說，一年前將多餘的現金投入股市，現在正考慮投資一檔黃金ETF。美國股市的波動性讓史考特感到緊張，而且黃金是通膨的對沖工具。

報導指出，由於川普的政策震動股市並加劇全球政治緊張局勢，黃金正在吸引尋求穩定投資的首次買家，其他長期支持者也持續增持黃金，現在每個人都是金蟲（Gold Bug）了。

統計顯示，由於關鍵通膨指標上漲，近月黃金期貨上週五（28日）收在每盎司 3086.50 美元的歷史高點。今年以來，金價上漲 17%，而標準普爾 500 指數則下跌 5.1%。

據晨星公司稱，自 2 月初以來，投資人已向實體黃金 ETF 淨投入 114 億美元，這些黃金ETF 3 月流入量預計將創下 2020 年 7 月（疫情最嚴重時期）以來最高水準。

金融服務公司 Fruitful 財務顧問主管麗帕爾默（Rebecca Palmer）表示，在市場動盪時期，投資者湧入黃金很常見，她的許多客戶年齡從 25 歲到 45 歲不等。

對於黃金後市，一些人認為黃金還有很長的路要走，美國銀行分析師近期將目標價上調至 3500 美元。

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