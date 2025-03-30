前2月黃金ETF淨流入達223億 英媒揭黃金重度投資者是「這國」

印度人愛黃金飾品，也投資黃金。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，由於印度股市下跌，印度散戶已成為黃金的重度投資者，隨著金價創新高，當地散戶轉進黃金ETF，前2月黃金ETF淨流入達573億盧比（約台幣223億）。

報導指出，印度共同基金協會數據顯示，1 月印度黃金 ETF 淨流入達到創紀錄的 375 億盧比，2 月則為 198 億盧比。分析師表示，股價下跌促使印度人轉向他們長期以來熱衷的資產，ETF 成為散戶比較容易投資的標的。

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班加羅爾 Zerodha Asset Management 執行長 Vishal Jain 表示，從歷史上看，印度人對黃金情有獨鍾，現在很多人都開始轉向黃金ETF。孟買 Metals Focus 高級研究顧問 Harshal Barot 也說，印度股市疲軟是投資者轉向黃金 ETF 的主要原因。

據世界黃金協會稱，儘管印度的黃金ETF 持有量僅佔全球總持有量的 2%，但該國是僅次於中國的全球第二大黃金投資者。世界黃金協會印度研究主管查科 （Kavita Chacko） 表示，人們已經從黃金珠寶轉向純粹投資。

世界黃金協會表示，在印度，黃金 ETF 累積管理資產年增近一倍，截至 2 月底佔共同基金 AUM 近 1%，高於一年前 0.5%。孟買高速公路也貼滿了黃金 ETF 的廣告，顯見熱潮。

印度家庭，尤其是半都市化地區和農村的家庭，已經將其儲蓄很大一部分以黃金首飾的形式持有，並且去年增加對金條和金幣的投資。印度人現在擁有約 2萬5000 噸黃金，並且在金價高漲之際，利用手中持有的黃金作為抵押，向銀行貸款獲利。

根據印度央行的數據，2024 年 4 月至今年 2 月期間，黃金抵押貸款成長 74.4%，高於去年同期的 14%。Metals Focus 顧問 Chirag Sheth 說，當出現經濟困難時，就會看到黃金抵押貸款增加。

分析師表示，申請黃金抵押貸款相對簡單的流程，在經濟放緩時刺激消費貸款，已引起監管機構的注意，擔心金價下跌可能導致追加保證金。

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