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台積電今舉行2奈米擴產典禮 印證台灣ＮＯ．１

2025/03/31 07:08

台積電今（31）日上午將盛大舉行2奈米擴產典禮，也是高雄晶圓22廠P2廠上樑儀式，藉機宣示根留台灣的決心。（資料照）台積電今（31）日上午將盛大舉行2奈米擴產典禮，也是高雄晶圓22廠P2廠上樑儀式，藉機宣示根留台灣的決心。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕有「護國神山」之稱的台積電今（31）日上午將盛大舉行2奈米擴產典禮，也是高雄晶圓22廠P2廠上樑儀式，藉機宣示根留台灣的決心。高雄晶圓22廠是台積電有史以來，宣布建廠之後經歷製程大轉彎的晶圓廠，從28奈米成熟製程轉變到2奈米先進製程即將量產，印證台灣半導體高彈性與高效率在全球首屈一指。

台積電董事會於2021年11月9日拍板決定赴高雄投資設廠，當時，還是疫情帶動車用晶片荒之際，因應市場需求，台積電在高雄投資7奈米及28奈米製程的晶圓廠，估計2022年開始動工，2024年開始量產。地點選定中油的楠梓煉油廠區用地，消息一公布，帶動周邊房地產飛漲。

2022年間，車用晶片供不應求市況改善，智慧型手機與PC兩大產品需求也轉下滑，台積電高雄廠傳出建廠趨緩，量產時程將延到2025年；台積電先鬆口表示，製程規劃會有所調整，加上往日本投資建廠，終於在2023年8月8日宣布因評估市場需求，高雄廠從原規畫的28、7奈米改建置最先進的2奈米製程，預計2025年量產。

供應鏈廠商表示，當時，台積電已完成高雄首座廠建築設計、結構設計與工程發包等程序，並開始興地下基樁工程，因應景氣變化，製程出現大轉彎，從成熟製程改為最先進製程，建築設計、結構設計都要重新改圖送審，工程也要重新發包，施工中的部分工程甚至要打掉重建，這是台積電成立以來，首度出現如此建廠急遽變化的情況。

台積電不愧是台積電，加上建廠供應商高度配合，政府相關單位大力協助，台積電高雄P1廠於去年11月完工，並於11月26日舉行進機典禮，從建廠轉到生產階段，整體而言，展現台灣高彈性與高效率在全球首屈一指。供應鏈廠商指出，台灣在美國、日本與德國投資建廠，若建廠過程需要變更製程，耗時恐要增加2、3年以上，彈性與效率遠不如台灣。

台積電2奈米製程分佈竹科寶山與高雄廠區，目前規劃寶山二座廠，高雄楠梓園區多達五座廠，共七座廠之多。2奈米是台積電首度採奈米片（Nanosheet）架構，目前試產順利，儘管英特爾、三星陸續宣稱進入2奈米生產階段，但設備業指出「2奈米真正進入生產只有一家公司（指台積電）」。

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