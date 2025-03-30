8成理工專業人士希望換工作 不快樂佔多數

一項對科學、技術、工程和數學專業人士進行的調查新數據顯示，近8成的受訪者希望離職，正積極尋找新的工作。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一項對科學、技術、工程和數學（STEM）專業人士進行的調查新數據顯示一個驚人的趨勢，近8成的受訪者希望離職，正積極尋找新的工作。

《新科學家》雜誌對250多名科學、技術、工程和數學專業人士進行調查，79%的受訪者正在積極尋找新的工作，61%的受訪者希望立即採取行動，83%的受訪者希望在未來三個月內採取行動。

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該研究深入探討當前的就業狀況、求職行為以及STEM 行業專業人士面臨的挑戰。主要發現包括：

1. 不快樂的勞動力： 79％的受訪者正在積極尋找工作。 61％的人希望立即採取行動。

2. 生命科學發展：大部分受訪者（43%）正在尋找生命科學領域的新職位，其次是臨床領域（28%）、地球、環境和能源領域（24%）以及技術領域（22%）。

3. 行業代表性： 258名STEM專業人士參與了調查，他們主要從事科學領域（51%），其次是工程領域（7%）和技術領域（6%）。製藥業（13%）、生技（12%）和醫療技術（10%）等行業代表性很強。

就業調查受訪者64%來自英國；11%來自歐洲；9%來自中東； 9%亞洲；5%來自北美。

《新科學家》招聘網站銷售總監維倫·瓦德加瑪 （Viren Vadgama） 表示：這些發現強調STEM專業人士對職業發展和流動性日益增長的需求，這一需求不容業界忽視。

由於許多專業人員準備立即跳槽，尋求頂尖人才的公司必須迅速採取行動，創造有吸引力的工作機會，以便在這個競爭激烈的就業市場中吸引和留住技術人才。

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