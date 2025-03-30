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2原因造成美股壓力 推動金價邁向4100美元

2025/03/30 21:55

美媒報導，更高的核心個人消費支出（PCE）通膨和關稅對標準普爾500指數造成壓力，可能推動金價邁向4100美元。（路透）美媒報導，更高的核心個人消費支出（PCE）通膨和關稅對標準普爾500指數造成壓力，可能推動金價邁向4100美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受經濟不確定性、通膨擔憂和全球貿易緊張局勢等多重因素推動，金價繼續穩步上漲，目前已接近3100美元的關口。一些分析師目前認為到2025年底金價有可能達到每盎司4000美元，美媒報導，更高的核心個人消費支出（PCE）通膨和關稅對標準普爾500指數造成壓力，可能推動金價邁向4100美元。

自2022年底以來，金價已上漲近200%，不斷創下新高。由於金價上漲的勢頭沒有放緩的跡象，分析師認為到2025年底金價有可能達到4000美元，而幾個月前這一目標似乎還不太可能實現。

金價週一開盤突破3000美元，週五飆升至3086.77美元的新高，收在高點附近。市場對4月2日生效的美國關稅的擔憂再次加劇，增加避險需求，從而強化看漲趨勢。技術指標仍然保持著壓倒性的積極態勢。

甚至連美國銀行（BofA）也上調金價預測，理由是美國貿易政策的不確定性帶來短期價格壓力。在周三發布的一份報告中，美國銀行目前預計金價在2025年將達到每盎司 3063美元，在2026年將達到3350美元，遠高於先前預測的 2750美元和2625美元。

核心個人消費支出通膨數據高於預期，可能使聯準會的降息前景變得複雜，加劇人們對通膨比預期更為棘手的擔憂。雖然營收成長依然強勁，但消費支出正出現降溫跡象，可能會對GDP成長造成壓力。

隨著投資者調整利率預期，市場可能會做出負面反應，而隨著交易員預期緊縮性貨幣政策將持續更長時間，債券殖利率可能會上升。

在黃金閃耀光芒的同時，股市卻愈發悲觀。標普500指數本週下跌超過3%，收在5580.94點，下跌137.14點（-2.70%）。儘管出現一些積極的進展，包括川普努力緩解與加拿大的貿易緊張局勢，以及歐盟週五提供貿易讓步，但貿易額仍出現下降。拋售背後的一個關鍵驅動因素是個人消費支出通膨高於預期，這可能給聯準會提供更多理由延後降息，進一步給股市帶來壓力。

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