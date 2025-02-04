免驚川普關稅大刀！大摩挺台積電續領導市場 目標價給「這麼高」

台積電今（4）日終場上漲2.34%、漲25元、收1095元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek橫空出世，加上美國總統川普（Donald Trump）打算對半導體課徵全面關稅，引發市場高度關注，尤其是台灣護國神山台積電（2330）。台積電昨（3）日跌破1100元，但今（4）日一掃陰霾，股價終場上漲2.34%，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）也在最新投資報告中表示，關稅只是短線衝擊，依台積電的技術優勢以及市場地位，將持續領導全球半導體產業，仍維持1388元的目標價。

台積電今日以1085元開盤，盤中最高來到1100元，終場上漲2.34%、漲25元、收1095元。

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科技媒體《Wccftech》引述摩根士丹利報告指出，如果美國推出關稅政策，恐對台積電長期利潤率造成阻力。儘管這樣，大摩仍對台積電保持「增持」評級，因為其技術領導地位、人工智慧所帶來的長期成長。

摩根士丹利指出，關稅可能影響台積電的毛利率與長期獲利，在美國、台灣政府未釋出更明確的政策前，台積電的短期業績可能會受到打擊，但大摩強調，這些因素都未動搖台積電核心競爭力，且台積電仍將在先進晶片製造市場中保持極高的市佔。

大摩表示，長期來看，台積電的製成優勢可能幫助其抵禦大部分衝擊。與三星（Samsung）等公司相比，台積電的3奈米製程，是全球最先進的製程之一，且台積電的生產良率相當穩定。

大摩分析師預計，2025年美國客戶占台積收入的60%至70%，且台積電在2024年第2季度的分析師會議上被詢詢問到誰將承擔新增的關稅時，他們回答是「客戶，而非台積電。」

此外，市場關注美國政府對台積電晶圓廠的補貼政策的變化，對此，摩根士丹利表示，補貼僅占台積電在美國資本支出的10%，對毛利率影響不到0.5%，補貼變動的影響相對有限。

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