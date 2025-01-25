面試別再說「我很努力」！ 前微軟人資主管教你該怎麼說

擁有超過20年高階主管教練經驗的納瓦茲建議求職者，面試時別說「我很努力」等話，因為這些模糊的回答，無法真正展現出特質和能力。招募活動示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕擁有超過20年高階主管教練（Executive Coaching）經驗的納瓦茲（Sabina Nawaz），在創辦自己的企業之前，曾在微軟（Microsoft）工作15年，當中就包含人資資深總監的職務，她近期接受外媒採訪時，提到了求職者在面試時的明顯警訊，就是別說「我很努力、我很聰明、我能完成任務」等話，這些模糊的回答，無法真正展現出特質和能力，建議求職者要使用能夠清楚呈現自身特質的故事，來展現自己。

《CNBC》報導，納瓦茲認為，求職面試中的幾個明顯警訊包括：未準時參加面試、進行線上面試時未正確調整攝影機位置，以及未在面試後發送感謝訊息。納瓦茲說：「我無法告訴你有多少人連這些基本事項都沒做好。」

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納瓦茲提到，另外一個明顯的警訊是：「無法準備好討論自己的優勢」，她指出，當求職者被問到自己的優勢時，經常會給出模糊的答案，如「我很努力、我很聰明、我能完成任務」。

不過納瓦茲指出，這些話每個人都會說，相反地，求職者應該要找出自己獨特的地方，使用能夠清楚呈現自身特質的故事，來展現自己。

納瓦茲提供了一個簡單的方法，幫助人們找出並強調自己的優點，首先是可以列出20至30個有關個人經歷或專案的例子，無論是家中的事情，還是工作上的業務，只要是你親自完成、你享受過程並為此感到自豪的的事情都可以，這也可以是最近才發生的事情，或是小時候的經歷，在這些例子中，看看哪些長處最突出，之後再針對你申請的職缺並問問自己：「有哪些長處能讓你與眾不同？」

至於如何在面試中展現你的優勢，納瓦茲建議，可把故事分為2個部分：問題與解決方案，「大約用50%的時間描述問題，另外50%的時間展現你的長處。」首先清楚說明你的長處是什麼，然後詳細描述問題所在。接下來，解釋你是如何解決問題的，並將成功與你的長處聯繫起來。

而在故事的結尾記得解釋成果。例如可以說：「我們成功把顧問公司的客戶簽下來，這不僅是一筆百萬美元的合約，對方還續約了整整5年。」

納瓦茲與她的客戶合作時，會整理出一個故事庫，最終會擁有數10個可以隨時使用的故事例子。納瓦茲強烈建議每個人都這麼做。這樣一來，無論在面試中被問到什麼問題，求職者都能「快速挑選並套用這些故事」，選擇最相關且最能展現長處的故事來應對。

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