晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不是中國！俄羅斯人海外置產首選是「它」

2025/01/24 14:53

統計顯示，俄羅斯民眾海外置產首選地是泰國。圖為芭達雅海灘。（法新社）統計顯示，俄羅斯民眾海外置產首選地是泰國。圖為芭達雅海灘。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭之後，引發俄羅斯移民潮及資金外逃，瘋狂前往海外置產。如今，這樣的熱潮已經不復存在。根據 Intermark Global 機構統計，去年俄羅斯民眾海外置產的交易數量縮減近4分之1，首選地則是泰國。

Intermark 指出，俄羅斯民眾在其他國家購買房地產，不一定與移民相關，通常是由商業需求決定，例如房地產可以成為獲得居留許可、免簽、註冊公司等。

專家指出，自 2022 年初以來，俄羅斯民眾海外置產傾向情緒化，可能是對地緣政治事件的反應。目前買家已經冷靜下來，加上俄羅斯高存款利率也讓海外置產需求下滑，許多人更願意靠存款賺錢。現階段海外置產的繁榮已逝，預計很快恢復到 2021 年的水平。

Intermark Global 報告稱，2024年俄羅斯民眾海外置產首選地是泰國，佔總交易量的25%；第二名是印尼（主要是峇里島），佔交易量的 17%；和阿拉伯聯合大公國排名第三，佔交易量的 14%。

至於俄烏戰後俄羅斯人最優先搶購房地產的土耳其，已經跌出領先者的地位，土耳其的交易數量幾乎腰斬，排名落到第四。專家解釋，由於土耳其經濟不穩定、獲得居留許可複雜以及房地產價格上漲，受歡迎程度正在下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財