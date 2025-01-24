不是中國！俄羅斯人海外置產首選是「它」

統計顯示，俄羅斯民眾海外置產首選地是泰國。圖為芭達雅海灘。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭之後，引發俄羅斯移民潮及資金外逃，瘋狂前往海外置產。如今，這樣的熱潮已經不復存在。根據 Intermark Global 機構統計，去年俄羅斯民眾海外置產的交易數量縮減近4分之1，首選地則是泰國。

Intermark 指出，俄羅斯民眾在其他國家購買房地產，不一定與移民相關，通常是由商業需求決定，例如房地產可以成為獲得居留許可、免簽、註冊公司等。

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專家指出，自 2022 年初以來，俄羅斯民眾海外置產傾向情緒化，可能是對地緣政治事件的反應。目前買家已經冷靜下來，加上俄羅斯高存款利率也讓海外置產需求下滑，許多人更願意靠存款賺錢。現階段海外置產的繁榮已逝，預計很快恢復到 2021 年的水平。

Intermark Global 報告稱，2024年俄羅斯民眾海外置產首選地是泰國，佔總交易量的25%；第二名是印尼（主要是峇里島），佔交易量的 17%；和阿拉伯聯合大公國排名第三，佔交易量的 14%。

至於俄烏戰後俄羅斯人最優先搶購房地產的土耳其，已經跌出領先者的地位，土耳其的交易數量幾乎腰斬，排名落到第四。專家解釋，由於土耳其經濟不穩定、獲得居留許可複雜以及房地產價格上漲，受歡迎程度正在下降。

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