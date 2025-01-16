通膨壓力陰魂不散！華爾街大動作上調2025公債 估殖利率飆「這個數」

通膨壓力陰魂不散！華爾街大動作上調2025公債，估殖利率飆至5.23%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年才過15天，華爾街金童對通膨壓力陰魂不散感到不安，並紛紛上調美10年期公債殖利率，預估今年殖利率至少4.55%，而Bianco Research則悲觀的認為，殖利率將突破5%，飆達5.23%。

外媒報導，週三美公佈12月通膨報告，通膨年增率為2.9%，高於11月的2.7%，月增0.4個百分點，高於11月的0.3個百分點，在通膨率優於預期，10年期國債收益率降至4.653%，創下自去年11月以來的最大單日跌幅。

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儘管週三的公債殖利率下降看似利好，但市場觀察人士普遍認爲，這種情況可能不會持續太久，在整體通膨壓力仍在增加下，華爾街紛紛上調今年10年期公債殖利率。

美銀證券的利率策略團隊將10年期公債殖利率的預測從去年11月時的4.25%上調至4.75%。主要考量是認為聯準會不會在本輪經濟週期內進一步降息。

摩根大通也在上週五將10年期殖利率率的年底預測從去年11月26日的4.25%上調至4.55%。小摩全球利率策略主管Jay Barry指出，他們預計聯準會今年僅在6月和9月各降息1次，而非每季度降息1次。

此外，Barry還提到，期限溢價的上升是另一個重要因素。期限溢價是投資者在投資長期債券而非短期債券時要求的額外補償。這一溢價的增加與市場對政府債務發行量增加的預期密切相關，尤其是考慮到川普政府計劃的減稅政策可能導致國債供應量上升。

另，德意志銀行宏觀策略師Henry Allen表示，大宗商品價格的上漲正推升通膨壓力。例如，玉米期貨價格達到2023年12月以來的新高，布倫特原油價格也首次突破每桶80美元，為3個月來的最高水平。

此外，美國當選總統川普威脅實施的關稅可能進一步推高價格。研究機構普遍認爲，這些政策將增加通膨壓力。

德意志銀行在去年11月15日的展望報告中預測10年期國債收益率將於2025年上半年達到4.75%的峰值，並維持這一預測。但該行指出，期限溢價上升可能導致殖利率維持在4.75%或更高水平。

至於Bianco Research總裁Jim Bianco對殖利率的預測則最為悲觀。他預計10年期國債殖利率未來的平均水平將達到5.23%，高於2023年的最高值，這一預測基於長期通膨率達到3%的假設。

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