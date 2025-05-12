LTN經濟通》官方不能說的秘密 美元貶勢不會停？

美國總統川普關稅政策舉棋不定，引發全球股、債、匯市動盪，有投資人擔憂1985年「廣場協議」重演。（路透資料照）

廣場協議簽署前後 非美貨幣升值50%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策舉棋不定，引發全球股、債、匯市動盪，近日新台幣急升，正值台美貿易談判關鍵期，引起市場恐慌，行政院經貿談判辦公室雖宣布已於美東時間5月1日完成台美首輪實體磋商，但仍有投資人擔憂1985年「廣場協議」重演。

各界對「廣場協議」重演的擔憂，主要來自「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），白宮經濟顧問委員會的米倫（Stephen Miran）在2024年11月的政策報告中，提出了改革全球貿易體系的路線圖，強調要消除美元長期被高估，所導致的經濟失衡問題。

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「海湖莊園協議」以川普位於佛羅里達州的海湖莊園為名，概念借用1985年的《廣場協議》（Plaza Accord），由美國、日本、英國、法國以及德國5大工業國家於紐約廣場飯店會晤後簽署，旨在聯合干預外匯市場，協助讓美元貶值，促進美國經濟復甦。

自1980年到1985年廣場協議簽署前夕，美元相對於其主要貿易夥伴的貨幣（包括日圓、德國馬克、法國法郎和英國英鎊），累計升值幅度竟達50%。

美國希望透過「廣場協議」解決「強勢美元」與「貿易逆差」的問題。示意圖。（路透資料照）

廣場協議讓日圓匯率從240升到120

為什麼會如此呢？1980年時任美聯儲主席沃爾克（Paul Volcker）為了打擊通貨膨脹，將利率大幅拉升，1981年美國聯邦基金利率甚至突破20%，創歷史新高。

副作用帶來的是美元空前強勢，而強勢美元讓美國出口產品變得昂貴且缺乏競爭力。到了1982年，強勢美元與高利率打擊下，許多依賴美元貸款的拉丁美洲國家無法償債，爆發債務危機，牽連到美國與歐洲銀行體系。

1983年，美元持續升值，使美國製造的商品在全球市場變更昂貴，美國對其他國家貿易逆差開始快速擴大；1984年，雷根政府的「供給面經濟學」（Reaganomics）大幅減稅，並擴充軍費以對抗蘇聯，結果造成財政赤字與政府借貸規模爆炸性成長。

因此1985年9月22日，紐約第五大道的廣場飯店（Plaza Hotel）出現了1場秘密會議，5大工業國：美、日、（西）德、法、英5國的財長與央行總裁齊聚一堂，簽署了史稱「廣場協議」的重要文件，美國希望透過這份協議解決「強勢美元」與「貿易逆差」的問題。

廣場協議簽署後，5大工業國聯手拋售美元、買入日圓及歐洲貨幣，引發美元急劇貶值，結果造成日圓驚人的大幅升值。

在協議簽署前，美元兌日圓匯率約在1美元兌240日圓，廣場協議生效後的兩年之內，日圓匯率一路攀升至約1美元兌120日圓，升值幅度接近1倍。

廣場協議生效後，日圓兌美元狂飆。（彭博資料照）

日本是受廣場協議衝擊最劇烈國家

原本對日本來說，雖然本國貨幣升值會對出口產業帶來壓力，但他們也期望藉此機會刺激國內需求、推動經濟結構轉型，同時緩解與美國的貿易摩擦，避免美國採取更激烈貿易手段，造成全球經濟體系崩潰。

但這場急劇的日圓升值，對高度依賴出口的日本經濟造成巨大衝擊，日本的出口產品在國際市場上的價格瞬間翻倍，競爭力大幅下滑，許多出口導向型企業面臨訂單減少、利潤萎縮甚至生存危機的困境。

為避免出口崩盤，日本政府祭出大規模貨幣寬鬆與財政刺激，結果導致日本進入十多年低迷期。

比起日本，（西）德在貨幣政策上較為謹慎，因此未出現嚴重資產泡沫；英國與法國對美國的貿易順差並不嚴重，因此受到的壓力相對較小，且在貨幣政策上並未出現激烈變化。

近期新台幣強力升值。（路透資料照）





廣場協議 新台幣匯率從40升到25元

這近幾日台幣強勢升值，讓人擔心是否會出現「廣場協議2.0」，當年新台幣兌美元從40元一路升至25元，升值幅度高達37.5%，出口商利潤被壓縮，掀起倒閉潮，勞動密集的產業外移。

5月6日台灣的網銀App更是傳出「塞車」、無法登入、等待時間過久、系統整理等災情，大多民眾都搶著兌換美元、日圓。

台灣央行對新台幣劇烈波動的被動態度，引發市場揣測背後是否涉及貿易談判的考量。對此中央銀行總裁楊金龍回應，目前的情況無法與當年廣場協議相比。

他說，當時的外匯市場廣度與深度遠不如現在，資本流動也沒那麼頻繁，而自2000年後，隨著全球資本市場開放，資金移動的規模已大幅成長，因此現今的環境與1985年的廣場協議有著本質上的差異。

他強調，目前聯合干預已不具可行性，因此兩者情境並不適用於直接比較。

針對新台幣暴力升值，中央銀行總裁楊金龍親上火線說明。（資料照）





央行矢口否認美國施壓

至於是否有受到美國施壓，楊金龍也明確指出「並沒有這回事」。他解釋，中央銀行沒有參加台美經貿小組的工作，廣場協議當年的背景也無法套用到現在，台美之間並沒有因為關稅或其他因素對台灣施壓要求升值。

楊金龍補充，美國的匯率報告要求各國不能刻意讓幣值貶值，並且要具備足夠的透明度。

他說，台灣中央銀行每年都有公布干預數字，美國財政部也認為台灣的透明度足夠，因此，這次新台幣升值並不是因為美國的壓力所致。

目前對於台美貿易談判的進展、美國未來可能的貿易政策，以及台幣未來的走勢等，都仍值得密切關注。

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