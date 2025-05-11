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寧願買股票也「不碰房地產」 巴菲特親吐關鍵原因

2025/05/11 19:31

日前巴菲特親自出席波克夏年度股東大會。（資料照，美聯社）日前巴菲特親自出席波克夏年度股東大會。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）日前在波克夏（Berkshire Hathaway）年度股東會上，除了拋出退休震撼彈之外，他在整場4個半小時過程中，談了不少關於投資甚至職涯相關議題，當中有人問他，在高利率和經濟不確定的情況下，為什麼現在不購買房產，巴菲特坦言，買賣房地產「困難多了」。

巴菲特在股東大會上，被問及投資房地產的問題時，他表示，自己更傾向於買賣股票，因為房地產交易往往複雜且容易陷入冗長的談判僵局。

巴菲特因其在投資股票出色而聞名，但在房地產方面卻不出名。當時股東會上有人問他，在高利率和經濟不確定的情況下，為什麼現在不購買房產？巴菲特回答：「嗯，就房地產而言，在交易談判、花費的時間以及多方涉入所有權方面，它比股票要困難得多」、「通常當房地產陷入困境時，你會發現要面對的不僅僅是股東」。巴菲特坦言，雖然有些時候房地產價格確實划算，但股票更便宜，而且購買起來也更方便。

巴菲特補充，其昔日合作夥伴孟格（Charlie Munger）在生前最後5年曾參與多筆房地產交易，比他本人更活躍，「但那是他覺得是有趣的一場遊戲」。不過，巴菲特相信，如果讓孟格只能在股票或房地產中二選一，這位老戰友最終還是會選擇股票。

巴菲特表示，至少在美國，證券市場提供的投資機會遠比房地產多得多。他還指出，房地產的另一個難點是，大型物業往往由某個個人或家族長期持有，因此每筆交易對他們來說都是重大決定。相較之下，股票交易即使金額達數十億美元，也可以在幾分鐘內匿名完成，交易一旦執行即為定案。

事實上，波克夏在2008年與2009年確實進行過一些房地產交易，當時房貸危機重創了房地產與金融市場，但這些交易所需的完成時間，根本無法與股票交易相比。

巴菲特指出，在股票市場，只要價格談妥，交易完成率幾乎是百分之百。但在房地產領域，達成交易只是談判的開始，接下來可能要花很久時間才能真正完成。對一個94歲的人來說，參與這種可能要談上幾年的交易，並不是什麼有趣的事。

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