不只晶片出名！蘭花只要300元登美最暢銷盆栽 外媒盛讚台糖功勞大

台糖擁有蝴蝶蘭培育技術，主要以外銷市場為主。（資料照，記者林菁樺攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，嬌貴的蘭花早期是奢侈品，現在售價僅 10 美元（約台幣302元），登上美國最暢銷的盆栽植物，全年銷量最高的一天是母親節。蘭花之所以轉型為大眾商品，成功關鍵在於大量培育，台糖就是蘭花轉型最重要的推手之一。

報導指出，蘭花在2009年開始超越聖誕紅，成為全美最受歡迎的花卉，2023年美國人購買蘭花盆栽的支出為 2.56 億美元（約台幣77.3億），比其他盆栽植物都多。

請繼續往下閱讀...

全球最大2家蘭花種植商是加州薩利納斯（Salinas）的松井苗圃（Matsui Nursery），以及台糖在加州阿羅馬斯（Aromas）的子公司-美國台糖苗圃（Taisuco America）。松井苗圃總裁松井（Teresa Matsui）說，該苗圃每年銷售230萬株蘭花，母親節銷量佔14%。美國台糖苗圃營運經理穆紐斯（Richard Muñoz）則表示，該公司每年銷售200萬株蘭花，母親節銷量約佔11%至15%。

報導稱，蘭花適應性極強，但對植物學家來說，不易培育。1980年代台糖公司被擠出糖市場，為開拓營收來源，選擇種植蘭花，大力投資「組織培養技術」（tissue-culture techniques），這種方式也可稱為克隆（cloning），如今店家隨處可見的「蝴蝶蘭」（Phalaenopsis），成為台糖主力。

如今，在美國銷售的大多數蘭花盆栽大多來自台灣，台糖將蘭苗從台灣透過海運輸出到美國，再進行催花。一個紙箱可裝60到100盆蘭花，一個40呎貨櫃可裝520箱到600箱，經18天航程抵達目的地加州；美國當地公司再催花，4到6個月後，就可上市銷售。

儘管嬌貴的蘭花早期是奢侈品，現在售價只要 10 美元，成為美國最暢銷的盆栽植物，全年銷量最高的一天是母親節。植物遺傳學家格裡斯巴赫（Rob Griesbach）開心的說，「我以不到 10 美元的價格買下它們，花期長達3個月，簡直好得難以置信」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法