發不出薪水了！中國多地公務員被欠薪 教師津貼全砍光

中國多個省份出現教師與公務員工資被拖欠、津貼削減。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地方財政持續吃緊，多個省份出現教師與公務員工資被拖欠、津貼削減，甚至「打折」發放的情況。受影響的地區包括河南、山東、廣東等地，許多人指出，收入已被壓縮至僅剩「基本工資」，津貼則未發放，發薪也時常延遲，引發基層公務員不滿。

根據《自由亞洲電台》報導，近日，中國河南省鄭州市多個區的教師薪資和福利被延遲發放，公務員僅領到基本工資，不再包含各種津貼和補貼。據了解，山東、廣東等地亦出現類似現象。

請繼續往下閱讀...

多位知情人士透露，基層公務員的月薪原為5千人民幣左右（以下同，約新台幣2.04萬元），在福利取消後僅剩3千元（約新台幣1.22萬元），而且常常延遲發放。

一名退休教師受訪說，財政緊張是主要原因，去年就有些公務員抱怨只剩下基本工資，現在各種補助都沒有了，基本工資也就是2、3千塊錢。她分析認為，地方政府財政吃緊，與土地出讓收入驟減及房地產市場低迷密切相關。

網路上反映了這一趨勢，有人在社群平台指出，鄭州多區教師薪資被拖欠。另在小紅書一則貼文中，留言區眾多教師回應「薪水都拖欠兩個月了」、「績效考核也拖欠」、「班主任費都沒有」。

山東的民眾也證實，當地不僅教師被拖欠工資，就連公務員也難以倖免，他表示，「我聽說有的地方連公務員都沒發出來，現在往後拖個10天、半個月，有的縣欠薪，有些延遲發放」。

不僅是中國東部經濟大省，西南地區亦未能倖免。據報，雲南昆明自去年底起，有區級機關單位已連續3個月未足額發放薪資和年終績效，津貼和加班費幾乎全部取消。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法