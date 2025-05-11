晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

發不出薪水了！中國多地公務員被欠薪 教師津貼全砍光

2025/05/11 17:00

中國多個省份出現教師與公務員工資被拖欠、津貼削減。（示意圖，美聯社）中國多個省份出現教師與公務員工資被拖欠、津貼削減。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地方財政持續吃緊，多個省份出現教師與公務員工資被拖欠、津貼削減，甚至「打折」發放的情況。受影響的地區包括河南、山東、廣東等地，許多人指出，收入已被壓縮至僅剩「基本工資」，津貼則未發放，發薪也時常延遲，引發基層公務員不滿。

根據《自由亞洲電台》報導，近日，中國河南省鄭州市多個區的教師薪資和福利被延遲發放，公務員僅領到基本工資，不再包含各種津貼和補貼。據了解，山東、廣東等地亦出現類似現象。

多位知情人士透露，基層公務員的月薪原為5千人民幣左右（以下同，約新台幣2.04萬元），在福利取消後僅剩3千元（約新台幣1.22萬元），而且常常延遲發放。

一名退休教師受訪說，財政緊張是主要原因，去年就有些公務員抱怨只剩下基本工資，現在各種補助都沒有了，基本工資也就是2、3千塊錢。她分析認為，地方政府財政吃緊，與土地出讓收入驟減及房地產市場低迷密切相關。

網路上反映了這一趨勢，有人在社群平台指出，鄭州多區教師薪資被拖欠。另在小紅書一則貼文中，留言區眾多教師回應「薪水都拖欠兩個月了」、「績效考核也拖欠」、「班主任費都沒有」。

山東的民眾也證實，當地不僅教師被拖欠工資，就連公務員也難以倖免，他表示，「我聽說有的地方連公務員都沒發出來，現在往後拖個10天、半個月，有的縣欠薪，有些延遲發放」。

不僅是中國東部經濟大省，西南地區亦未能倖免。據報，雲南昆明自去年底起，有區級機關單位已連續3個月未足額發放薪資和年終績效，津貼和加班費幾乎全部取消。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財