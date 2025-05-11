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是你嗎？《經濟學人》點名「這個世代」衰到爆

2025/05/11 19:32

外媒認為，X世代不僅要面對中年的健康問題及職涯瓶頸，有些人還要肩負養小孩和照顧父母的責任，收入成長速度更是各世代中最慢的。情境照。（圖取自photoAC）外媒認為，X世代不僅要面對中年的健康問題及職涯瓶頸，有些人還要肩負養小孩和照顧父母的責任，收入成長速度更是各世代中最慢的。情境照。（圖取自photoAC）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》指出，當Z世代（1997－2012年出生）抱怨社群媒體毀了童年、千禧世代（1981－1996年）抱怨買不起房、嬰兒潮世代（1946－1964年）煩惱退休生活沒保障，夾在這之間的X世代（1965－1980年）堪稱是最衰的一代，不僅要面對中年的健康問題及職涯瓶頸，有些人還要肩負養小孩和照顧父母的責任，收入成長速度更是各世代中最慢的。

報導稱，一項涵蓋30個國家的易普索（Ipsos）民調顯示，X世代中感到「不太快樂」或「完全不快樂」的比例達31％，居各世代之首。

美國達特茅斯學院經濟學教授布朗齊福勞爾（David Blanchflower）也發現，不快樂、焦慮和絕望等負面情緒，在50歲左右達到頂峰，這與「人生U型曲線」理論不謀而合。X世代正處於這條人生曲線的谷底，不僅要面對中年所面臨的慢性病風險及職涯發展瓶頸，許多人還要同時肩負養小孩和照顧年邁父母的雙重責任。

X世代為何比較慘？報導說，在美國，X世代平均有5％的支出花在照顧18歲以下的孩子或65歲以上的父母，相較之下，嬰兒潮世代只有2％。在義大利，住在父母家的18到34歲年輕人比例，從20年前的61％上升到68％，西班牙上升的更快；這些年輕人的父母，大多是X世代。

另外，X世代在就業市場及收入也落後。經過通膨調整後，X世代的收入確實高於他們的父母，其收入成長的速度卻是各世代中最慢的。或許與X世代追求工作與生活平衡，不想跟傳統上班族那樣死守企業制度有關。

不過，X世代的處境也受到時代背景影響。一般人通常在30、40歲時擔任主管，收入成長速度快。不幸的是，X 世代在這個年齡段，慘遇 2007-2009 年全球金融危機，就業市場低迷。

X 世代在累積財富方面也做得很差。20 世紀 80 年代，當許多嬰兒潮世代都 30 多歲時，全球股市成長4倍。現年 30 多歲的千禧世代迄今已享受到強勁的市場回報。但在 21 世紀，當 X 世代希望大展宏圖時，市場卻略有下跌。那段時期遇到網路泡沫破裂和2008年的金融危機，對美國股市來說是失去的十年。

報導還說，X 世代從30多歲到40歲出頭，也就是許多人第一次買房的時期，X世代受到金融危機的影響。獲得抵押貸款變得越來越困難，一些人房子被法拍，只好重回租屋市場。

更慘的是，美國的社會安全基金預計在2033年用罄，屆時X世代正值退休年齡，這意味著除非國會採取行動，否則他們的退休福利將被削減20到25％。下次你見到一位50多歲的X世代時，至少給他們一個微笑，寬慰一下。

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