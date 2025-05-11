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撼動29兆美元美債市場 Fed 官員揪出凶手了

2025/05/11 21:20

川普宣布對等關稅後，引爆美國公債市場4月劇烈動盪。（法新社）川普宣布對等關稅後，引爆美國公債市場4月劇烈動盪。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國規模29兆美元（約台幣876兆）的公債市場4月劇烈動盪，30年期公債殖利率創下自1987年來最大單週漲幅（殖利率與債券價格成反方向變動）。管理Fed約6兆美元（約台幣182兆）證券投資組合的裴里（Roberto Perli）指出，這場風暴的背後，與一場罕為人知的「掉期利差交易」（swap-spread trade，又稱交換利差）突然平倉有關。

這場美國公債風波源於川普 4 月 2 日對多數貿易夥伴宣布課徵高額對等關稅，引發市場避險潮，資金湧入美債，數日後，公債殖利率急轉直上，30 年期美債殖利率在一週內暴漲近 50 個基點，觸及 4.840%，創下自 1987 年以來單週最大漲幅。

根據《Marketwatch》報導，管理 Fed 約6兆美元證券投資組合的裴里，9日在一場Fed會議中表示，造成這種不尋常走勢的因素之一，可能是所謂的「掉期利差交易」突然平倉所致，並非市場原先猜測的「基差交易」 （basis trade）平倉。

裴里說，許多槓桿投資人原本基於銀行法規可望鬆綁等因素已建立部位，只要美國較長期公債殖利率相對於期限相同的利率交換合約下跌，就能嘗到甜頭，但最後未能如願。

「基差交易」的投資者，主要是利用公債現貨和期貨的價差，在期貨合約到期日附近進行套利。投資者也可能在國際市場借入低成本資金，購買美債，再利用利率互換對沖風險並賺取差價。「掉期利差交易」則指公債殖利率與利率互換合約固定利率間的價差，利用2個高度相關資產之間的價格差異，來進行套利。

2025 年初，投資人紛紛湧入掉期利差交易，希望一旦川普兌現承諾的放鬆管制，尤其是對銀行業放鬆管制，就能獲得意外之財。然而這一押注在關稅政策公布後卻反噬市場，進一步擾亂規模高達 29 兆美元的美債市場。

裴里坦言，美國公債市場的流動性惡化情況是確實且嚴重的，Fed重要流動性工具常備附買回機制（SRF）除了現有下午操作，也即將開放在上午使用。

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