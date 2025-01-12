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全球10大亂流航線曝光了 這條航線「晃最大」

2025/01/12 22:51

亂流預測平台「Turbli」整理出2024年全球亂流最嚴重的10大航線。圖為長榮航空去年8月11日從雅加達飛往台北的班機遇亂流。（民眾提供）亂流預測平台「Turbli」整理出2024年全球亂流最嚴重的10大航線。圖為長榮航空去年8月11日從雅加達飛往台北的班機遇亂流。（民眾提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亂流預測平台「Turbli」整理出2024年全球亂流最嚴重的10大航線，從阿根廷門多薩（MDZ）飛往智利首都聖地牙哥的亂流指標排名第一。

《CNN》報導，Turbli分析2024年連結全球550個大型機場、超過1萬個航線，以亂流強度指標「渦流耗散率」（Eddy Dissipation Rate，EDR），對航線的亂流程度進行排名。

從阿根廷門多薩（MDZ）飛往智利首都聖地牙哥的亂流指標排名第一。（圖取自門多薩機場官網）從阿根廷門多薩（MDZ）飛往智利首都聖地牙哥的亂流指標排名第一。（圖取自門多薩機場官網）

評估結果顯示，從阿根廷門多薩（MDZ）飛往智利首都聖地牙哥的航線，被評為全球最動盪，平均EDR為24.684，排名第1；阿根廷科爾多瓦 （COR）飛往聖地牙哥航線緊追在後；第3名是門多薩飛往薩爾塔航線，這條航線都在阿根廷境內。

至於第4名到第10名依序為，門多薩飛往聖卡洛斯-德巴里洛切，這條航線也屬於阿根廷境內；第5名為尼泊爾加德滿都飛往西藏拉薩航線；第6名為成都飛往拉薩航線；第7名為玻利維亞聖克魯斯（Santa Cruz）飛往聖地牙哥；第8名為加德滿都飛往不丹帕羅；第9名為成都飛往西寧；第10名為阿根廷聖卡洛斯-德巴里洛切飛往聖地牙哥。

從上述資料觀察，涉及阿根廷的航線占了一半，中國有2條航線，CNN說，亂流通常是由山脈、風暴或強大的急流引起，以至於飛越南美洲安第斯山脈和亞洲喜馬拉雅山脈的航線，在排名前10大的亂流航線中，反覆出現。

至於亞洲10大亂流航線中，最晃的航線是加德滿都飛往拉薩航線；第2名是成都飛拉薩；第3名是加德滿都飛往不丹帕羅。日本佔了2條航線，名取飛往常滑排名第6；名取飛往大阪排第8。

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