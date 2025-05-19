全球成長最快經濟體 是南亞這國

聯合國報告指出，印度繼續成為全球成長最快的主要經濟體。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國報告指出，印度將繼續成為全球成長最快的主要經濟體。聯合國發布的《世界經濟情勢與展望》（WESP）中期報告預測，在全球經濟情勢嚴峻的情況下，印度經濟本財年將成長6.3%。

報告指出，與其他主要經濟體相比，印度的經濟表現突出。預測顯示，中國經濟成長率為4.6%，美國為1.6%，日本為0.7%，歐盟為1%。預計德國甚至將出現-0.1%的負成長。

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儘管如此，與先前的數據相比，成長預測已下調了30個基點。這項調整反映貿易緊張局勢升級和政策不確定性導致全球經濟成長預期放緩。

WESP最近將2026年預測下調了30個基點，至6.4%。儘管進行這項調整，但由於穩定的消費和政府支出，印度仍然是成長最快的主要經濟體之一。

聯合國2025年世界經濟情勢與展望報告更新對全球經濟狀況的謹慎展望，指出貿易緊張局勢加劇和政策不確定性增加。報告認為，強勁的私人消費、穩健的公共投資、強勁的服務出口將成為經濟成長的主要動力。

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