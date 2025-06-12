爆料中國要求開放晶片出口30次 美商務部長「1字」回應

中國在談判中一再要求美方放行晶片，但美國一直說「不」，聲稱不會將最佳晶片給中國。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）聲稱已經和中國談好關稅協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪表示，即便美中達成貿易協議，目前對中國所課55％關稅不會改變，而他也自曝，中國在談判中一再要求美方放行晶片多達30次，但美國一直說「不」，並聲稱不會將最佳晶片給中國。

川普在Truth Social發文寫道：「我們總共獲得55%的關稅，中國獲得10%。兩國關係非常好！」

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在接受美國財經媒體CNBC專訪時，被問及目前美國對中國徵收的關稅是否不會再轉變時，他直言：「你絕對可以這麼說。」

另外在談到美國對中國實施的出口管制，尤其是針對晶片出口管制，主持人詢問盧特尼克有何看法？他回應：「我們在人工智慧（AI）領域與中國競爭，所以當然得我們不會把最好的晶片給他們。」

他也透露，中國當然想要這些晶片，「他們問了20次、30次」，而美方總是說不。但盧特尼克也稱，當中方掀出稀土和磁鐵等底牌時，美國有必要確保自己有底牌可掀。

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