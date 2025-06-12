台灣知名「支付平台」驚爆惡性倒閉！苦主討嘸錢才發現公司人早跑光

台灣第三方支付平台「台灣里」，在台灣經營20多年，近日卻驚傳惡性倒閉。（圖擷取自台灣里官網）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣第三方支付平台「台灣里」，在台灣經營20多年，近日卻無預警驚傳停止服務，疑似惡性倒閉，網路上多位受害者痛訴無法收回款項，有受害者更親自跑去公司一趟，卻發現辦公似早已人去樓空。

「台灣里」資本額高達8000萬，1999年成立，2001年起開始提供代收代付服務，主打線上代收款服務，包括：信用卡收款、ATM收款、超商取貨收款、超商條碼代碼收款等。但近日卻爆出公司無預警停止服務，刷信用卡、撥款等都無法使用，不少合作的商家，都無法正常請款，甚至聯繫不到公司。

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有受害者在FB爆料社團上痛訴台灣里「惡性倒閉」，5日發現所有付款介面無法使用，近期的款項也沒收到，打電話給「台灣里」也無人接聽，直到10日親自去一趟公司，才發現已人去樓空。

目前不少人在包含FB、Google 評論、爆料公社等投訴，實際受害人數目前尚無法得知。

值得一提的是，數位發展部數位產業署今年6月公告「台灣里」因違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定合計處罰鍰新臺幣30萬元。

根據公告，台灣里未落實確認客戶身分及未落實加強確認客戶身分或持續審查措施之行為，違反提供第3方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法第8條第8款、第10條第1款第2目及第3目規定，依洗錢防制法第8條第5項規定，處罰鍰新臺幣20萬元。

此外，台灣里未落實疑似洗錢或資恐交易情形申報之行為，違反洗錢防制法第13條第1項及提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法第12條第4款規定，依洗錢防制法第13條第5項規定，處罰鍰新臺幣10萬元。

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