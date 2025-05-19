LTN經濟通》川普熱吻中東 一兼兩顧？

川普總統與沙國王儲薩爾曼在利雅德舉行的沙烏地阿拉伯-美國投資論壇上合影。（法新社）

沙國、卡達、阿聯 熱情回應川普

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統上任後的4個月，出訪中東拉投資、賣軍售、晶片，短短幾天就已換取沙烏地阿拉伯承諾將向美國投資及採購金額近1兆美元，隨後川普總統再拿下阿拉伯聯合大公國（阿聯）的2435億美元的投資許諾。

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據報導，川普在5月13日至16日出訪世界最富3石油國，包括沙烏地阿拉伯、卡達和阿聯，而這3個擁有豐富能源資源的阿拉伯國家，正在爭相將他們對川普的迎合善意轉化為「具體利益」，同時也希望能獲得川普明確回報。

在沙國期間，川普總統不但回應了沙國王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）要求，解除對敘利亞制裁，並與沙國簽署投資協議，涵蓋能源、國防、開礦和其他合作領域，並同意對沙國出售總值近千億美元軍售案。白宮指稱，這筆軍售案是華府歷年來最大的「國防合作協議」。

美媒指出，在川普總統的第一任期內，誇大了與沙國達成經濟協議方面所發揮的作用，其中包括當時訪問沙國時大張旗鼓宣布的一項價值1100億美元的武器銷售計畫，當中許多協議都是暫時的，而沙國計劃購買的部分軍事裝備，早在歐巴馬政府就談判過。

《彭博》指出，此次川普總統和沙國王儲薩爾曼聲稱「協議價值1兆美元」，但實際金額似乎接近3000億美元，其中包括價值1420億美元的國防軍售案，以及沙國飛機租賃公司 AviLease向波音公司購買價值48億美元的客機。

美國前總統拜登曾稱沙國王儲薩爾曼是賤民，使得沙美兩國關係陷入冰點。（路透）

2018年華郵作家遭殺害事件 美沙關係陷冰點

專家指出，此次沙國王儲薩爾曼向川普端出未來4年高達6000億美元的貿易與投資合作案，盼能深化沙美兩國的經貿關係，而川普總統也釋出善意，讓這些國家大量採購美國的AI晶片，包括輝達（NVIDIA）與超微（AMD）所生產的高階晶片，幫助打造中東有助沙美國關係融冰。

分析師指出，以川普總統「以交易為導向」的外交風格，沙國、阿聯與卡達這3個中東國家對他來說極具吸引力。其中，對於川普總統的到訪，沙國也試圖把與美國的關係包裝成「雙贏」。

據了解，沙美兩國具有深厚的經濟關係，也是美國遏制伊朗的重要盟友，但70多年來的聯盟因石油產量、以色列、烏克蘭等問題上美國出現分歧，之後沙國不再向美國出售大量石油，而是成為中國最大的石油供應國，改變了利雅德的商業和政治利益。

近年沙美兩國更因一樁「記者分屍案」，導致兩國關係急凍。

2018年沙烏地阿拉伯異議記者、美國「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉失蹤逾2週，傳遭沙國特工殺害分屍。沙國政府最後証實，哈紹吉在伊斯坦堡的沙國領事館與人互毆而死。 美國前總統拜登曾多次批評沙國的人權問題，還稱呼沙國王儲薩爾曼是賤民（pariah），使得美沙雙方關係陷入冰點。

現今川普重返白宮後，美沙關係也比以往任何時候都更加緊密。外媒《Sky News》指出，此次川普出訪中東，沙美2國簽署了一系列價值約6000億美元的對美投資協議，在現階段的實際上僅代表「意向書」或「備忘錄」。

白宮表示，這些協議代表著沙美兩國間夥伴關係的新黃金時代。

川普總統助攻，輝達向沙國、阿聯出售高達百萬塊的最新AI晶片。（法新社）

美國AI先進晶片將大舉輸出中東

正當總統川普出訪中東之際，美國商務部在本月14日正式撤銷前總統拜登政府所制定的「人工智慧擴散規則」（AI Diffusion Rule）。此舉也被視為川普政府在中東行期間，釋放出對友邦重新建立AI合作關係的積極訊號。

據報導，近年波斯灣國家積極投資AI產業，被視為美中科技戰中的潛在關鍵力量，部分專家認為，若美國不提供先進AI晶片，中東恐轉向中國供應商發展AI。川普政府已與沙烏地阿拉伯達成協議，將允許該國採購來自輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的最新AI晶片，而阿聯也可望取得輝達超過一百萬顆的先進晶片，未來將力拼中東AI霸主的地位。

據了解，拜登政府時期的「人工智慧擴散規則」本訂在本月15日生效，主要限制美國製AI晶片對部分國家與地區的出口，但現在川普政府改採「雙邊談判」模式，為阿聯、沙國、馬來西亞等受限國家提供重新協商機會。

專家指出，美國與中國在AI晶片發展上的競合關係，關鍵第三方國家，如波斯灣石油大國所展現出來的態度就非常重要。究竟這些波斯灣國家是美國的盟友，還是美國圍堵中國發展晶片的破口，得持續觀察。

由於這些先進的AI晶片被廣泛應用於開發與訓練能模仿人類智能的AI模型，是當前科技發展的核心資源。

儘管美國政府與阿聯、沙國的協議中，已包含禁止中國企業接觸相關晶片的條款，但受訪者強調，這些內容目前僅屬高層承諾，並不具備法律拘束力，許多細節也尚未釐清。對此，部分美國高層官員表示擔憂，認為相關交易可能缺乏足夠的防護措施，導致這些高端晶片間接流入與中東國家有密切往來的中國企業手中。

今年4月，川普集團執行副總裁艾瑞克·川普在卡達多哈。（法新社）

川普家族在中東有 大手筆投資

專家指出，歷任美國總統出訪，首站通常是選擇鄰近的加拿大或墨西哥，但川普在第一任期打破這個慣例，但現在仍與2017年一樣，決定將沙國作為其中東國事訪問的首站，恐與川普家族在中東進行的龐大商業利益脫不了關係。市場人士指出，多年來川普家族一直將中東視為實現其商業抱負的關鍵，先後在沙國、卡達和阿聯大手筆投資。

《CNN》指出川普總統出訪中東，不僅以美國總統的身份，還以其商業帝國在該地區不斷擴張的家族族長身分前往。從川普第一任期以來，他的家庭成員大力投資中東國家，不但在當地蓋起摩天大樓、高爾夫球場，還預計發行虛擬貨幣，事業規模成長近2倍。

消息指出，川普集團與卡達主權基金支持的公司有交易，阿曼政府也參與川普渡假村案，這引發了公民團體質疑，川普是否藉總統職位謀取個人利益，以及擴大了境外勢力藉此影響美國政策的風險。

據報導，川普在2021年1月總統選舉中落敗，當時幾乎美國企業都與川普進行切割，而川普大飯店生意也相當慘澹，唯一雪中送炭的是川普中東的朋友們，還對川普事業敞開大門者。其中，杜拜房地產開發商達馬克地產（DAMAC Properties）負責人率先對川普敞開雙臂「歡迎擴大合作關係」，川普家族事業就此在中東拓展版圖。

《CNN》指出，由沙國王儲薩爾曼主導的主權財富基金在過去幾年來，已投資20億美元在川普的女婿庫許納（Jared Kushner）的私募股權公司上。除了卡達跟沙國，阿曼政府在2022年也與川普集團合作，在首都馬斯喀特打造川普度渡假村、別墅跟高爾夫俱樂部。

其中，在卡達的高爾夫球場興建案中，川普集團交易的對象包括一家由卡達主權財富基金支持的公司，其負責人就是卡達政府的部長。2024年夏天，川普的長子和次子還到當地，與阿曼王儲共進晚餐。

美媒指出，雖然沙烏地阿拉伯和其他海灣阿拉伯國家對美國經濟投資的真正價值仍不清楚，但他們與川普家族企業及其外國合作夥伴的交易卻更加具體。對此，川普陣營稱已與白宮切割，並未與外國政府簽訂協議，但批評者認為川普總統公私不分，擔憂川普家族的大規模投資，可能損害美國聲譽甚至危及國家安全。

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