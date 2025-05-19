超微讚台積電2奈米 但暗示可能兼採三星

超微不僅讚揚台積電是2奈米競賽的贏家，也稱沒有其他代工廠能夠匹敵該項製程。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微是台積電2奈米的首批客戶之一，並將在其下一代EPYC Venice CPU中採用此製程。超微不僅讚揚台積電是2奈米競賽的贏家，也稱沒有其他代工廠能夠匹敵該項製程。不過，超微高層同時也透露，一直在與能夠合作並向客戶提供「最佳服務」的公司進行談判，暗示三星代工可能列入超微的候選名單。

半導體行業目前正在爭奪2奈米製程，而這次的競爭更加激烈，因為英特爾和三星等公司在各自的尖端技術上都取得顯著進展。輝達和蘋果等公司正在市場上尋找第二個代工合作夥伴，但似乎沒有人能夠取代台積電，至少目前是如此。超微高級副總裁Dan McNamara也表示，超微認為台積電的2奈米製程是最佳選擇。

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談到資料中心領域，McNamara透露，公司取得重大進展，2025年第一季業務成長57%，預計成長將保持穩定。超微還計劃利用其最新的EPYC 4005「Grado」伺服器CPU將其產品擴展到中低階市場，預計這將推動該公司未來對伺服器CPU的採用。

在討論採用台積電以外的代工廠的2奈米的可能性時，McNamara並沒有排除這種選擇，並透露超微一直在與能夠合作並向客戶提供「最佳服務」的公司進行談判。

因此可以肯定地說，超微與台積電並不是獨家合作關係；相反地，超微還有其他選擇，而繼台灣巨頭之後的可能候選人可能是三星代工廠。

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