雷軍宣布小米自研3奈米晶片 前員工踢爆技術造假

小米CEO雷軍宣佈，自主研發設計手機SoC（手機處理器）名為「玄戒O1」，預計本月下旬發布。（取自雷軍微博）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小米集團執行長雷軍上週四（15日）宣佈，自主研發設計的手機SoC（手機處理器）名為「玄戒O1」號稱採3奈米製程，預計本月下旬發布。不過在同一時間，一名自稱是小米旗下晶片研發公司的前員工在網上踢爆，「玄戒O1」存在技術造假、公司內部勞資不公等問題，引發中網熱議。

雷軍15日在微博表示，「玄戒O1」預計5月下旬發布，據稱這款晶片採3奈米製程。但目前僅台積電、三星和英特爾具備製作3奈米能力，但三星良率偏低、英特爾似乎沒有什麼外部客戶，因此消息曝光之初，外界都猜測「玄戒O1」可能委由台積電代工，也有傳聞稱「玄戒O1」是採台積電N4P製程，大多都認為雷軍口中所說的「自研」只是吹牛。

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而旅義華僑作家李穎18日在X平台分享，在雷軍發佈消息同一天，自稱是小米旗下晶片研發公司「上海玄戒技術有限公司」前員工、網名為「鈴蘭_233」的人在微博發佈多篇文指控，「玄戒O1」存在技術造假，「笑死了，你一塊芯片多少IP都是買來的，小米做了個連連看就敢說自研。你這些IP的Verilog全是你自己寫的嗎？IP的netlist是你綜合出來的嗎？大言不慚。你這些IP要是100%自己寫的Verilog，自己做綜合，我倒立直播吃屎！」

「鈴蘭_233」另外一篇文則說：「這塊芯片裡很多IP都是買現成的，別說直接買Verilog了，連網表都是買的，都不是自己綜合出來的。做了個連連看就敢說自研，真是大言不慚！我是玄戒前員工，全程參與了該項目。小米敢說說整塊芯片多少IP是直接買來的？」除此之外，「鈴蘭_233」還指控上海玄戒公司讓員工瘋狂加班，卻都不給加班費。

「鈴蘭_233」的貼文隨即引起中網熱議，但沒過幾天其帳號遭註銷，相關貼文自然也全部下架。目前雖然尚無法證實「鈴蘭_233」所言是否屬實，有一派中網友認為他自導自演抹黑小米，怕被提告所以心虛關掉帳號跑路，但也有不少人直言，到現在小米官方都還沒對這些指控做出回應甚至祭出法律動作，「鈴蘭_233」的指控很可能是真的，只是被「摀嘴」，「小米公司不起訴他，說明他大概率所言非虛了」、「一個連手機系統都做不好的公司，你指望他做芯片，信他還是信我是秦始皇」、「被摀住嘴巴，百分百實捶了」。

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