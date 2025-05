日男揭黑心企業「血汗18.5小時」 慘況全網震驚

一名日本上班族記錄工作的影片,超過100萬萬人次瀏覽。(示意圖,路透)

吳孟峰/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕近期一段日本上班族記錄在「黑心企業(Black Company)」工作的影片,震撼全球網友,許多人形容這根本是「地獄」。這名日本男子詳細紀錄從早上7點起床,到晚上11點吃晚餐,長達18.5小時的血汗日常,生活毫無喘息空間,影片超過100萬次瀏覽,再次掀起外界對日本職場文化的關注與討論。

據《紐約郵報》報導,這支由YouTube頻道《Salaryman Tokyo》上傳的影片名為《黑心企業上班族的一天》(A Day in the Life: Salaryman at a Black Company),點閱率超過120萬次,內容記錄一名在東京工作的上班族,日復一日地過著壓榨式的職場生活。

請繼續往下閱讀...

影片中,只見片中男子早上7點起床,7點15分出門,影片底下字幕還無奈寫著「我今天不想工作」,接著他搭電車通勤,路上人擠人的,還必須換兩次車。由於通勤時間近2個小時,男子只好買麵包快速解決早餐。

通勤90分鐘,於上午8點53分抵達公司。影片中他從早上9點工作到下午1點10時左右才休息,期間只在11點35分短暫喝了杯咖啡,但仍表示「要快一點」,並指出「許多黑心企業喜歡僱用剛畢業的大學生,因為他們經驗不足,比較不會反抗惡劣的工作條件。」男子在1點10分休息時,速速到公司外吃午餐,之後從販賣機買完飲料後,下午2點又重回工作崗位,接著就一路上班到晚上8點,「覺得精疲力盡」。

他終於在晚上8點15分下班,留下文字說「真的好累。」下班後,他順路去商店,再經過90分鐘的通勤,晚上10點45分到家,11點30分自己煮晚餐,最後在凌晨1點15分才上床睡覺。

影片引來全球網友震驚留言,有人表示「人類根本不該這樣生活」、「觀光客:日本好棒。日本人:生活是地獄。」還有網友評論「我的天啊,你凌晨11點還在煮晚餐,早上7點就起床,真讓人說不出話。我還會抱怨下班後沒時間去健身房,但你這個真的是另一個層級。」也有人形容他的生活是「榨乾靈魂的無盡循環」。

報導指出,事實上,日本根深柢固的過勞文化早已不是新鮮事。根據日本厚生勞動省的資料,許多產業的員工,包括企業和醫療業長期承受高壓與過勞環境,主管施壓與對公司極端忠誠的文化更是加劇問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法