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日男揭黑心企業「血汗18.5小時」 慘況全網震驚

2025/05/19 06:54

一名日本上班族記錄工作的影片，超過100萬萬人次瀏覽。（示意圖，路透）一名日本上班族記錄工作的影片，超過100萬萬人次瀏覽。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期一段日本上班族記錄在「黑心企業（Black Company）」工作的影片，震撼全球網友，許多人形容這根本是「地獄」。這名日本男子詳細紀錄從早上7點起床，到晚上11點吃晚餐，長達18.5小時的血汗日常，生活毫無喘息空間，影片超過100萬次瀏覽，再次掀起外界對日本職場文化的關注與討論。

據《紐約郵報》報導，這支由YouTube頻道《Salaryman Tokyo》上傳的影片名為《黑心企業上班族的一天》（A Day in the Life: Salaryman at a Black Company），點閱率超過120萬次，內容記錄一名在東京工作的上班族，日復一日地過著壓榨式的職場生活。

影片中，只見片中男子早上7點起床，7點15分出門，影片底下字幕還無奈寫著「我今天不想工作」，接著他搭電車通勤，路上人擠人的，還必須換兩次車。由於通勤時間近2個小時，男子只好買麵包快速解決早餐。

通勤90分鐘，於上午8點53分抵達公司。影片中他從早上9點工作到下午1點10時左右才休息，期間只在11點35分短暫喝了杯咖啡，但仍表示「要快一點」，並指出「許多黑心企業喜歡僱用剛畢業的大學生，因為他們經驗不足，比較不會反抗惡劣的工作條件。」男子在1點10分休息時，速速到公司外吃午餐，之後從販賣機買完飲料後，下午2點又重回工作崗位，接著就一路上班到晚上8點，「覺得精疲力盡」。

他終於在晚上8點15分下班，留下文字說「真的好累。」下班後，他順路去商店，再經過90分鐘的通勤，晚上10點45分到家，11點30分自己煮晚餐，最後在凌晨1點15分才上床睡覺。

影片引來全球網友震驚留言，有人表示「人類根本不該這樣生活」、「觀光客：日本好棒。日本人：生活是地獄。」還有網友評論「我的天啊，你凌晨11點還在煮晚餐，早上7點就起床，真讓人說不出話。我還會抱怨下班後沒時間去健身房，但你這個真的是另一個層級。」也有人形容他的生活是「榨乾靈魂的無盡循環」。

報導指出，事實上，日本根深柢固的過勞文化早已不是新鮮事。根據日本厚生勞動省的資料，許多產業的員工，包括企業和醫療業長期承受高壓與過勞環境，主管施壓與對公司極端忠誠的文化更是加劇問題。

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