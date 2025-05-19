念什麼科系失業率最低 哲學系排名高於理工科

美國紐約聯邦儲備銀行公佈應屆大學畢業生（22至27歲）失業率數據顯示，哲學系畢業生失業率為3.2%，低於電腦科學專業的6.1%（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國紐約聯邦儲備銀行公佈應屆大學畢業生（22至27歲）失業率數據顯示，哲學系畢業生失業率為3.2%，低於電腦科學專業的6.1%，不過，電腦科學專業的薪資較高。

相較於主修化學或物理等STEM（科學、技術、工程、數學）領域相比，主修營養學、藝術史、或哲學可讓人獲得更高的就業成功率。

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紐約聯邦儲備銀行追蹤22至27歲應屆大學畢業生的失業率，發現2月失業率達到5.5%，高於所有年齡層大學畢業生的2.6%的失業率。當月公佈的數據顯示，一些大學專業受失業的影響比其他專業更大。

據紐約聯邦儲備銀行稱，2023年失業率最低的大學專業是營養科學、建築服務和動物/植物科學。這些專業的22至27歲大學畢業生的失業率均為1％或更低。

藝術史專業的失業率為3%，哲學專業的失業率為3.2%，均低於4月全國平均失業率4.2%。同時，電腦科學、化學和物理專業的畢業生失業率要高得多，達到6%或更高。電腦科學和電腦工程專業學生的失業率分別為6.1%和7.5%。

儘管如此，這些科學和電腦領域仍屬於薪資最高的領域之一。電腦工程和電腦科學的早期職業年收入中位數均為80000美元，是所有學科中最高的之一。相比之下，藝術史專業的學生年薪為45000美元，哲學專業的學生年薪為48000美元，營養學專業的學生年薪為 75000美元。

此外，超過32%的電腦科學畢業生繼續攻讀碩士或更高學位，而藝術史和營養學專業的學生這一比例為48%，哲學專業的學生此一比例為58%。

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