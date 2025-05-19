晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

念什麼科系失業率最低 哲學系排名高於理工科

2025/05/19 06:45

美國紐約聯邦儲備銀行公佈應屆大學畢業生（22至27歲）失業率數據顯示，哲學系畢業生失業率為3.2%，低於電腦科學專業的6.1%（示意圖，歐新社）美國紐約聯邦儲備銀行公佈應屆大學畢業生（22至27歲）失業率數據顯示，哲學系畢業生失業率為3.2%，低於電腦科學專業的6.1%（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國紐約聯邦儲備銀行公佈應屆大學畢業生（22至27歲）失業率數據顯示，哲學系畢業生失業率為3.2%，低於電腦科學專業的6.1%，不過，電腦科學專業的薪資較高。

相較於主修化學或物理等STEM（科學、技術、工程、數學）領域相比，主修營養學、藝術史、或哲學可讓人獲得更高的就業成功率。

紐約聯邦儲備銀行追蹤22至27歲應屆大學畢業生的失業率，發現2月失業率達到5.5%，高於所有年齡層大學畢業生的2.6%的失業率。當月公佈的數據顯示，一些大學專業受失業的影響比其他專業更大。

據紐約聯邦儲備銀行稱，2023年失業率最低的大學專業是營養科學、建築服務和動物/植物科學。這些專業的22至27歲大學畢業生的失業率均為1％或更低。

藝術史專業的失業率為3%，哲學專業的失業率為3.2%，均低於4月全國平均失業率4.2%。同時，電腦科學、化學和物理專業的畢業生失業率要高得多，達到6%或更高。電腦科學和電腦工程專業學生的失業率分別為6.1%和7.5%。

儘管如此，這些科學和電腦領域仍屬於薪資最高的領域之一。電腦工程和電腦科學的早期職業年收入中位數均為80000美元，是所有學科中最高的之一。相比之下，藝術史專業的學生年薪為45000美元，哲學專業的學生年薪為48000美元，營養學專業的學生年薪為 75000美元。

此外，超過32%的電腦科學畢業生繼續攻讀碩士或更高學位，而藝術史和營養學專業的學生這一比例為48%，哲學專業的學生此一比例為58%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財