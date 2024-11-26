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庫克惦惦吃三碗公 與川普有「私人關係」

2024/11/26 10:48

《華爾街日報》指出，現今企業界希望效仿蘋果執行長庫克的做法，與川普建立私人關係。（美聯）《華爾街日報》指出，現今企業界希望效仿蘋果執行長庫克的做法，與川普建立私人關係。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有鑑於川普組建新內閣及華盛頓新權力圈子的出現，企業界正努力博取美國新政府的歡心，希望仿效蘋果執行長庫克（Tim Cook）的作法，與川普建立「私人關係」。據報導，庫克與川普碰面之前，會先制定會面策略，以數據和問題模式探討會議主題，透過討論過程產生政策認同感，這樣的互動模式成功地為庫克、川普建立友誼橋樑。

《華爾街日報》報導，川普第一任總統時，庫克為接近川普，透過中間人著手，與川普的女婿庫什納（Jared Kushner）和女兒伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）建立了密切的關係。當時庫克會直接以電話安排精緻的晚宴和會面，與川普建立私人關係，而不是派出負責政府關係的公司高層或遊說人員。

知情人士稱，庫克與川普相處時融洽，主要是庫克會先制定與川普會面的策略，他會帶一組數據集中討論一個問題，這種策略有助於防止會議偏離主題，並在政策議程上透過討論產生認同點。

而這種關係模式，也讓庫克能順利應對川普1.0時代的關稅衝擊。據報導，2017年川普制定減稅計劃，當時庫克告訴川普，如果美政府能夠降低稅率，讓蘋果將2500億美元（約新台幣8.12兆元）海外現金匯回國內，那蘋果將會增加在美國的投資。

醫療保險公司安泰保險（Aetna）前執行長羅恩·威廉姆斯（Ron Williams）表示，為政府官員提供資訊和數據來源是有所幫助，有助於向官員解釋變革的影響，並將複雜的問題簡單化。

製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）財務長阿拉德哈納·薩林（Aradhana Sarin）表示，會繼續與美國新政府建立關係。

《華爾街日報》指出，如果企業高管能夠像新政府提出數據和資訊建議，並在相關議題上保持一致，這將成為企業主們在川普的核心圈子內發展新關係的一種方式。

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