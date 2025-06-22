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結婚「聘金」156萬元貴嗎？英媒報導中國「中位數」金額

2025/06/22 21:06

結婚付聘金的習俗在中國依然根深蒂固。（法新社）結婚付聘金的習俗在中國依然根深蒂固。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在許多國家隨著人們生活水準的提高，結婚付「聘金」的習俗逐漸消失，但在中國，這項習俗依然根深蒂固。英國經濟學人報導，在中國的一些地區，聘金是新郎父母留給新婚夫婦的資產；在其他的地區，聘金則是完全支付給新娘家裡的一筆補償金。在這兩種情況下，收取聘金的金額仍持續增加中。

廣東一位正考慮結婚女士在社群媒體上問道：「38萬元人民幣（台幣156萬元）的聘金貴嗎？」她想知道未婚夫家應該給她多少錢。她建議的聘金金額是她年薪的7倍以上。數千人回覆了這則訊息，其中許多人認為她應該要求更多。

根據約翰霍普金斯大學最近的一篇論文，2005年至2020年間，農村地區結婚聘金「中位數」實際上翻倍，城鎮地區的聘金也在上漲。在廣東省，38萬元人民幣的聘金確實很高，因為上次估計的中位數約為4.2萬元（台幣17萬元），但在鄰近的福建省，這個數字看起來會稍微合理一些，那裡的聘金中位數為11.5萬元（台幣47萬元）。

政府希望增加結婚率，部分原因是為提高中國的低生育率，但官員希望在農村地區控制聘金，因為農村地區的聘金相對於收入過高。有時，獲得必要的聘金可能會使男性家庭陷入貧困。

自2019年以來，共黨經常呼籲採取措施解決這個問題。然而，儘管中國法律禁止借婚姻索取錢財或禮物，但進展甚微。村里幹部往往避免干預，既出於對當地習俗的尊重，也擔心捲入爭吵不休的家庭。各地都推出上限，但有時上限過高：例如，甘肅省部分地區為5萬至8萬元。

今年5月份，官方媒體報導稱，甘肅省政府已實施計劃，力爭在今年年底前「有效控制」高額聘禮，並在2026年「逐步降低」聘禮水平，但該計劃中的措施似乎相當薄弱，因為沒有懲罰措施。

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