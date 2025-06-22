少子化令中國新成屋需求銳減3/4 鬼城問題恐再惡化

中國房地產行業從2020年年底以來低迷至今，加上中國人口減少，為仍在谷底的房市蒙上了一層陰影。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財經媒體《CNBC》報導，中國房地產行業從2020年年底以來低迷至今，加上中國人口減少，又為仍在谷底的房市蒙上了一層陰影。高盛估計，未來幾年中國城鎮新建住房需求仍將被抑制在每年500萬戶以下，僅2017年高峰時期2000萬戶的四分之一。《華爾街日報》曾報導，經濟學家利用空置率、預售許可和其他數據估計出，中國目前空置房多達9000萬間，中國遍地可見的「鬼城」問題將進一步惡化。

高盛經濟學家發布報告表示：「人口減少和都市化放緩，意味著未來幾年中國對住房的需求將會下降。」

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《經濟學人指庫》（EIU）高級經濟學家徐天辰表示，根據世界銀行的最新數據，到2035年，中國人口預計將從14.1億人降至13.9億人以下，原因是新生兒數量減少，以及人口老化導致的死亡率上升。

過去3年，中國人口一直在減少，中國政府2024年公布的最新數據顯示，由於出生率下降，中國人口比前一年減少了139萬人。

高盛估計，2020年代年代人口減少，將導致中國住房需求每年減少50萬戶，2030年代將減少140萬戶，而在2010年代人口穩步增長時，住房需求每年則增加150萬戶。

儘管中國政府在2016年放寬了一胎化政策，但中國的生育率持續下降，在收入成長停滯、就業前景不穩定和社會保障體系薄弱的情況下，北京儘管當局祭出現金誘因，中國年輕人不願生養更多小孩。

徐天辰指出，北京的鼓勵生育政策可能效果有限，因為這些政策沒有解決一些根深蒂固的問題，例如生養小孩的高經濟成本，以及人們為了職業生涯發展和「追求個體獨立」而推遲結婚的傾向。

受出生率下降影響，過去2年中國全國關閉了近3.6萬家幼兒園，學前教育學生人數減少了1000多萬人；同樣的，2022至2024年間，小學數量減少了近1.3萬間。

這個現象對學校週邊的房市產生了連鎖反應；過去因對優質公立學校的強勁需求，這些住房市場的價格一度上漲。大和資本市場中國房地產分析師吳威廉（音譯）表示，隨著人口減少和地方政府縮減學區招生政策，這些房屋的附加價值已開始下降。

北京一位7歲男孩的母親表示，她家的房子比2年前買的時候下跌了約20%，為了讓兒子上一所好小學，她花了大約2倍於北京平均房價的錢買下這棟房子。

《華爾街日報》在2024年10月報導，由於官方不提供空置房的統計數據，經濟學家利用空置率、預售許可和其它數據估計出，中國目前空置房多達9000萬間，當中3100萬間是全部或部分建成但從未出售，另有5000萬至6000萬間住房已被購買但仍然空置；此外，還有2000萬間已售但未能完工的住房。而隨著人口預計減少，中國住房過剩的問題將難以解決，尤其是在一些小城市。

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