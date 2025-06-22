美軍轟炸伊朗 分析師示警：油價恐飆破100美元

隨著美軍介入以伊衝突，分析師示警：油價恐飆破100美元。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美軍轟炸伊朗三個主要核設施，交易商已為石油價格飆升做好準備，一些分析師預測，油價可能飆破每桶 100 美元價位。

綜合外媒報導，自從以色列對伊朗發動攻擊以來，油價已上漲約 10%，但美國原油和全球基準布蘭特原油價格均維持在每桶 80 美元以下。

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不過，隨著美軍參戰，襲擊伊朗3處核設施，可能引發油價飆升。能源分析師表示，衝突持續的時間越長，供應中斷引發價格大幅上漲的風險就越大。

MST Marquee 能源分析師 Saul Kavonic 表示，油價動向很大程度取決於伊朗在未來幾小時和幾天內如何回應，可能會讓油價突破每桶 100美元。

由於波斯灣入口處的海上咽喉要道不僅是伊朗石油運輸的重要通道，也是沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特和其他石油輸出國組織成員國石油運輸的重要通道。荷蘭合作銀行前交易員兼全球能源策略師Joe DeLaura 認為，美國海軍將負責維持海峽暢通，油價可能只會攀升至每桶80至90美元的之間。

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