美以炸伊朗 中國11兆投資契約恐變廢紙、中企血本無歸

以伊局勢惡化，重創中國在伊朗的投資。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美軍轟炸伊朗3處核設施後，以伊衝突升級，中國與伊朗簽訂的4000億美元（約台幣11.8兆）投資計畫恐爛尾，據悉，目前中企在伊朗在建工程及營運項目恐因以伊局勢惡化而陷入停滯狀態。

中國外交部長王毅（左）與時任伊朗外交部長查瑞夫（右），2021年正式簽署「中伊25年戰略合作協議」。（美聯社）

伊朗是中國一帶一路倡議中，具有重要戰略地位的國家，伊朗在2016年就簽署一帶一路合作文件，計畫在交通運輸、鐵路、港口、能源等領域深化合作。

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為繼續深化2國的經濟及政治關係，在中國與伊朗建交50週年之際，也就是2021年，中伊正式簽署「中伊25年戰略合作協議」，中國承諾在未來25年內，在伊朗的銀行、電信、港口、鐵路、醫療保健與資訊技術等領域，投資4000億美元，換取穩定、廉價的石油供應。

過去幾年，中國與伊朗在交通領域已經開展多項實質性項目，卻因地緣政治及資金壓力，進展不如預期。如今隨著以伊局勢惡化，中企在伊朗境內的在建工程及運營的項目，恐陷入停滯狀態，中伊簽訂的4000億美元投資契約恐變廢紙一張。

中國網友認為，由於以伊衝突升級，中國在伊朗的利益可能受到重大衝擊，不排除血本無歸。

伊朗首都德黑蘭持續遭以色列襲擊，衝擊中國在伊朗的投資項目。（路透社）

目前中國在伊朗參與的投資建設主要項目如下：

1、中國石油天然氣集團在北阿札德甘油田已在2024年正式投產，中國石化控股49%的亞達瓦蘭油田，中國海洋石油持股占比40%的彩虹油田，中資累計投資300億美元以上（約台幣8880億）。

2、中伊國際鐵路：2025年5月28日首班中國貨運列車從西安出發，經哈薩克、土庫曼抵達伊朗阿普林干港（Apolin Dry Port），標誌著中伊鐵路正是貫通，這是中國和伊朗之間首次直接通過鐵路進行直達貨物運輸。

3、德黑蘭-哈馬丹-薩南達季鐵路擴建：2018年國機集團所屬國機重工與伊朗正式簽署德黑蘭-哈瑪丹-薩南達季鐵路擴建契約，全長約470公里，總投資53.49億人民幣（約台幣220億）。

4、設拉子至布什爾鐵路：2018年中國建設與伊朗交通基礎設施建設開發公司，簽署伊朗設拉子至布什爾鐵路契約，總投資金額50億人民幣（約台幣206億）。

5、克爾曼沙赫至霍斯拉維鐵路：2018年中國土木工程集團與伊朗交通基礎設施建設開發公司，簽署鐵路契約，投資金額35.3億人民幣（約台幣145億）。

6、公路部分：德黑蘭北部高速公路一期工程，由上海外經集團等中資機構承建，這是中伊首個高速公路合作項目，投資額2.57億美元（約台幣76億），2020年通車。

7、機場部分：德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場擴建，總投資額27億美元（約台幣800億），2023年建設2條跑道及2個新航廈。這是「中伊25年戰略合作協議」簽署後第一個落地的基建。目前尚未完工，2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，該機場暫停營運。

8、港口部分：恰巴哈爾港是伊朗通往印度洋的戰略門戶，中資參與港口的配套基建，如港口物流和工業園區等項目；班達爾阿巴斯港也是由中國協助升級貨櫃碼頭，提升伊朗南部海運能力。

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