LTN經濟通》伊朗「不對稱作戰」遇到以色列竟沒輒？

伊朗無人機在過去這些年來，參與了多場全球軍事衝突。（歐新社）

伊朗傳統軍機 妥善率低

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列自6月13日起，針對伊朗發動「雄獅崛起」行動（Operation Rising Lion），鎖定伊朗軍事設施、政府機構及核子研究設施進行打擊，以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）緊接著在6月16日就宣布，以色列已完全掌控伊朗首都德黑蘭的領空，這也讓外界發現，儘管伊朗無人機在過去這些年來，參與了多場全球軍事衝突，但面對更先進、更強大的以色列軍事，竟是不堪一擊。

土耳其智庫「經濟與外交政策研究中心」（EDAM）安全與國防研究計畫主任卡薩柏魯（Can Kasapoglu）曾指出，伊朗空軍在1979年伊朗伊斯蘭革命之前，主要依賴美國製造的軍機，如 F-4D/E「幽靈II」、F-5A/B、F-14A「雄貓式」等機型，但這些機型在兩伊戰爭、以及之後的美國軍事禁運下逐漸耗損。雖然伊朗今日仍操作部分上述機型，但因維修困難與缺乏備料，其妥善率被視為極低水準。

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卡薩柏魯認為，伊朗真正的軍力優勢，在於其「不對稱作戰」的能力，主要是為了補足傳統戰力上的不足。

伊朗空軍戰力不足，因此大力發展無人機產業，來提升其「不對稱作戰」的能力。圖為在伊朗博物館內的美國製造F-5戰鬥機，（法新社）

葉門叛軍曾用伊朗無人機 攻擊沙國石油設施

無人機被視為「不對稱作戰」中制敵的關鍵利器，比起遠程導彈或戰機，無人機的工程較為簡單，造價也相對低廉，因此伊朗大幅增加無人機開發投資。儘管伊朗測試和部署無人機的歷史，可追溯到1980年代的兩伊戰爭，不過直到2019年9月，沙烏地阿拉伯位於布蓋格（Abqaiq）和胡賴斯（Khurais）的石油設施遭到無人機攻擊，導致全球5%的石油供應暫時中斷，才讓伊朗無人機的實力開始受到外界重視。

這是因為，當時沙國正和伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」交戰，儘管青年運動之後表示對此襲擊負責，但美國不相信無人機是來自葉門，並認定是伊朗所為，這些無人機隨後被確認為伊朗「見證者-131」（Shahed-131）自殺式無人機，這也是伊朗無人機迄今最著名、最有效的攻擊案例。到了2021年7月，和以色列有關聯的油輪「默瑟街號」（Mercer Street）在阿曼灣遇襲，導致2名船員死亡，兇手被認為是伊朗「見證者-136」（Shahed-136）是131的大型版本。

而在幾個月之後，俄羅斯入侵烏克蘭，伊朗是少數願意向俄羅斯出售武器的國家之一，這也使伊朗無人機自2022年秋季出現在俄烏戰場，廣泛地對烏克蘭展開攻擊。

伊朗無人機被俄羅斯拿來攻擊烏克蘭，圖為在烏克蘭哈爾科夫發現的見證者-136殘骸。（法新社）

伊朗用反向工程 製造無人機

由於制裁使伊朗無法購買、開發和維護先進的無人機，所以儘管伊朗對外宣稱其無人機為自行研發，但外界認為，伊朗的無人機其實是俘獲其他國家無人機，特別是美國的無人機，再以反向工程打造出來。

如見證者-171（Shahed-171）被認為根本是美國RQ-170「哨兵」無人機（RQ-170 Sentinel）的「複製品」。到了2019年，伊朗俘獲美軍MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper）後，伊朗就推出了「卡曼」（Kaman）系列無人機，和「遷徙者-10」（Mohajer-10）等，兩者外型都和MQ-9高度相似。

但以色列的先進防禦系統，直接讓伊朗的無人機毫無用武之地，《BBC》指出，以色列的防空系統是「分層防禦系統」，包含防禦最多70公里射程、10公里高度的「鐵穹」（Iron Dome），主要是攔截短程火箭、砲彈和迫擊砲，以及最多300公里射程、15公里高度的「大衛投石索」（David's Sling）和最多2400公里射程、100公里高度的「箭」式系統（Arrow system），可應對中長程威脅，包括飛機、無人機、火箭與飛彈。

雖然伊朗的一些飛彈和無人機確實造成了傷害，但對以色列來說，整體影響並不大。1名以軍官員6月17日對《華盛頓郵報》表示，自6月13日以來，伊朗已發射逾1000枚彈道飛彈與無人機，其中只有數十枚成功擊中以色列境內。

以色列國防軍也對伊朗無人機與飛彈基地發動了多波攻擊，並稱以色列海軍使用長程防空攔截器（LRAD）和「閃電之盾」（Barak Magen）擊落來襲的伊朗無人機。

以色列政府在6月17日表示，其防空系統攔截成功率超過90%。但以軍仍呼籲民眾在警報響起時立刻進入避難空間，強調「不能掉以輕心」，因為伊朗仍具備攻擊本土的能力與意圖。

以色列的先進防禦系統，直接讓伊朗的無人機毫無用武之地。圖為以色列「鐵穹」防空系統在6月18日啟動，來攔截伊朗的攻擊。（美聯社）

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