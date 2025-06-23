以伊衝突演變地區性戰爭？美銀估金價「這時」漲至4000美元

美國對伊朗關鍵核設施發動軍事攻擊，地區性戰爭風險上升，週一黃金盤中一度突破每盎司3400美元，回到3411.55美元。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對伊朗關鍵核設施發動軍事攻擊，地區性戰爭風險上升，週一（23日）黃金盤中一度突破每盎司3400美元，回到3411.55美元，專家表示，黃金短期漲勢能否突破挑戰歷史新高，就看以伊衝突是否演變成地區性戰爭，不過，美銀表示，美國財政赤字的持續擔憂，很可能導致央行購買更多黃金，支撐金價走高，美銀預期，明年金價將漲至4000美元。

週一黃金期貨一度突破3400美元，來到3411.55美元，不過，在賣單釋出，金價拉回翻黑，一度回測3367.72美元，截至台北時間10點4分，報3373.7美元，跌12元，或0.35%。

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Investing報導，週日（22日）美國總統川普發表全國電視講話，稱美國剛剛「徹底清除」伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕3處核設施。並稱伊朗必須同意結束這場戰爭，並警告稱若伊朗對美國展開任何形式的報復，美國將以「遠超今夜所見的武力」進行回擊。

儘管金價暫時因美國政府避免捲入戰爭態度而波幅受限，但市場避險情緒毫無懸念將於短期大幅上升，這有利於黃金短期進一步突破上方關鍵阻力。但黃金短期漲勢能否持續則需觀察以伊衝突是否隨著美國的軍事介入，演變為更大規模的地區性戰爭可能性。

值得留意的是，黃金今年以來的強勁上漲主要得益於各國央行購入黃金，以對沖美國債務問題惡化這一趨勢，而隨著油價的持續走高，疊加關稅影響，美國通膨問題將成為另１個關鍵變數。

可以預見的是，通膨的上漲不僅令聯準會更難在短期內重啟降息，更將進一步引發市場對美國大而美麗法案的擔憂，儘管參眾兩院的版本在成為法律之前存在關鍵分歧，但該法案的財政影響預計仍將使美國未來幾年的赤字增加數兆美元。美銀分析師警告稱，無論國會最終如何改寫預算法案，赤字都將保持在高位。

通膨上升稀釋美國債務，而對貿易和美國財政赤字的持續擔憂，很可能導致央行購買更多黃金。美銀預計，各國央行的黃金持有量目前相當於美國未償還公共債務的18%左右，高於10年前的13%。金價將達到每盎司4000美元，較目前水準上漲約19%。

日線圖顯示，黃金正處於關鍵方向選擇階段，從整體走勢來看，黃金在前期大幅上漲後，顯示出一定的下跌壓力，但同時黃金仍持穩於3360美元上方，凸顯多空分歧，短期若黃金站穩3360美元，則仍存進一步反彈挑戰歷史高位3500美元可能。但若金價跌破3360美元，則需警惕後市將進一步下探3250甚至3150美元水準可能。

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