美軍空襲伊朗後 2艘超級油輪急掉頭駛離波斯灣

美軍對伊朗發動空襲後，有2艘超級油輪本行駛在荷姆茲海峽水道上，直接180度急掉頭離離開。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列與伊朗衝突升級，在美國介入下，中東局勢更加複雜，全球最大船東組織也發出警告，阿拉伯半島周邊航運威脅加劇。《彭博》報導，美國對伊朗發動空襲後，2艘有能力載運約200萬桶原油的超級油輪，在荷姆茲海峽緊急180度掉頭，凸顯這波襲急可能引發伊朗反擊，波及中東商業航運。

根據《彭博》彙整的船舶追蹤資料顯示，「Coswisdom Lake 號」與「South Loyalty 號」於昨（22日）駛入荷姆茲海峽水道後，突然180度大轉向的朝南行駛，盡快駛離波斯灣出入口。

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專家認為，這2艘油輪急轉彎，是美國空襲伊朗後油輪改道的首波跡象。若油輪預期裝貨港口將因局勢惡化而出現等待時間，油輪可能會選擇不要進入荷姆茲海峽。

代表全球船東的Bimco安全主管拉森（Jakob Larsen）表示，胡塞武裝對紅海和亞丁灣航運的威脅逐漸加劇，正威脅與以色列或美國相關的商船，但不能排除對其他關聯商船的襲擊。拉森稱，預計美國軍艦及與以色列或美國相關的商船將成爲伊朗的主要目標。

德國赫伯羅特航運公司（Hapag-Lloyd）表示，目前我們仍在穿越荷姆茲海峽，但警戒級別很高，情況可能每小時都在變化。

專家指出，荷姆茲海峽處理的全球貨櫃貿易量不足 4%，但傑貝阿里港和豪爾費坎港是該地區全球航運網絡的關鍵中間節點。這些港口的大部分貨物目的地爲杜拜，是波斯灣、南亞和東非支線交通的貨運樞紐。

分析師指出，在美國上週六發動襲擊之前，以色列與伊朗衝突的升級已導致本週從上海到阿拉伯灣最大港口傑貝阿里的海運價格飆升。

貨運情報公司Xeneta表示，截至上週五，平均即期運價上漲55%，目前每個40英尺標準箱（FEU）的價格爲2761美元。在油輪方面，截至週四，中東至中國的超大型原油交通船（VLCC）即期運費比上漲154%。另外，中東至日本的遠程油輪（LR2）貿易航線運價上漲148%，中東至日本的超大型氣體交通船（VLGC）運價上漲33%。

根據全球最大的海上保險經紀公司Marsh McLennan數據顯示，穿越荷姆茲海峽的船舶船體和機械保險費率已上漲60%以上。

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