別再只看輝達！美媒點名「2檔AI潛力股」是百萬富翁製造機

《24/7 Wall Street》分析，除了輝達之外，博通和美超微2檔股票現在值得買進。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）是未來的趨勢，這波浪潮也帶動AI晶片的強勁需求，其中最熱門的AI股票非輝達莫屬，過去2年股價大漲，為投資者帶來可觀利益，堪稱AI界的黃金標準。但美國商業經濟網站《24/7 Wall Street》分析，除了輝達之外，還有博通及美超微等2檔AI相關股票現在值得買進，它們將在AI需求爆發下持續受惠並強勁成長。

首先，博通（Broadcom）迅速崛起為產業要角。該公司生產特殊的晶片，使多個晶片能協同運作，並提供客製化晶片，幫助企業整合與管理大型晶片集群。在最近一季，博通的半導體業務年增率達46%，公司預估這一趨勢將延續至2026年。季度營收年增20%，達到150億美元，其中AI晶片營收為44億美元，年增率高達46%。

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此外，博通與多家資料中心建設企業建立了合作關係，並積極發展客製化AI晶片。首位客戶是Google母公司Alphabet，據悉使用成效良好，其他客戶還包括Meta、奧迪（Audi）與雷諾（Renault）。

第二季財報公布後，多家分析機構上調博通目標價，預估今年營收將成長逾20%，達到627億美元。隨著AI「推論」（Inference）需求升溫，公司未來營收可望進一步成長。報導認為，AI持續為博通帶來動能，AI晶片銷售若持續成長60%，公司股價將可能創新高。儘管目前本益比偏高，但憑藉其實力，這溢價仍有價值。

另一檔值得買進的是美超微（Super Micro Computer），它最初因與輝達合作而聲名大噪，如今也成功闖出自己的路。該公司為企業提供AI基礎設施、數據伺服器與AI硬體設備，是AI運作不可或缺的一環。該公司最近一季財報顯示基本面強勁，營收達46億美元，淨利為1.09億美元。該公司正擴大其在AI伺服器市場的市占。

儘管美超微對當季展望較為保守，管理層預估營收區間為56億至64億美元，仍反映雙位數的成長。目前美超微的本益比僅約25倍，股價相對便宜。加上近期營收表現亮眼，隨著AI基礎設施需求再次爆發，股價可能再次起飛。

報導總結，AI的長期潛力毋庸置疑，輝達仍是市場領頭羊，但博通與美超微正憑藉各自的優勢迅速崛起，若希望從這波AI浪潮中獲得更高的獲利，這2檔股票或許正是通往百萬富翁之路的關鍵投資。

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