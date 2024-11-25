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黃仁勳質疑AI當前信賴度 提醒「幻覺」問題

2024/11/25 17:24

輝達執行長黃仁勳在香港科技大學接受採訪時對人工智慧（AI）的現狀表示懷疑，他稱還須數年時間才能擁有可信任的AI系統。（彭博）輝達執行長黃仁勳在香港科技大學接受採訪時對人工智慧（AI）的現狀表示懷疑，他稱還須數年時間才能擁有可信任的AI系統。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在香港科技大學接受採訪時對人工智慧（AI）的現狀表示懷疑，他稱我們還須數年的時間才能擁有可信任的AI系統。

黃仁勳表示，今天的人工智慧並不總是可給出可靠答案，我們可能還需要幾年時間，才能擁有一個可以在很大程度上信任的人工智慧系統。他說：「與此同時，我們必須不斷增加我們的運算能力」。

黃仁勳也強調人工智慧中的「幻覺」（hallucination）問題。他稱，使用者不應該質疑人工智慧的反應是「幻覺還是非幻覺」、「明智還是不明智」。他用「幻覺」來指涉人工智慧給予虛假或虛構訊息的情況。

對於ChatGPT等高階語言模型來說，這一直是一個主要問題，儘管它們在過去幾年中，在回應複雜查詢能力取得令人難以置信的進展。

OpenAI因人工智慧「幻覺」而面臨法律訴訟，人工智慧的幻覺問題已經引發法律糾紛。去年，一名電台主持人在其ChatGPT模型對他提出虛假法律投訴後，該名媒體人起訴OpenAI 。這事件凸顯人工智慧缺陷對現實世界的影響，以及科技公司在使其可靠方面遇到的困難。

黃仁勳也質疑，在為特定任務開發人工智慧模型之前在大型、多樣化的資料集上進行預訓練的有效性。他認為這種方法不足以創造可靠的人工智慧系統。

黃仁勳的評論凸顯科技業正進行的關於如何改進大型語言模型（LLM），而不僅僅依賴大量數據的爭論。

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