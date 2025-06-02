台積電1.4奈米每片晶圓成本達4.5萬美元 挑戰客戶下單能力

台積電2奈米製程預計2025年下半年將進入量產，下一代的1.4奈米製程生產最快時間約在2028年。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米製程已依計劃良好進展，預計2025年下半年將進入量產，此前媒體報導每片晶圓成本約3萬美元。下一代的1.4奈米製程表定生產最快時間約在2028年，外媒wccftech引述台灣媒體報導指出，1.4奈米每片晶圓成本可能達到4萬5千美元，可能讓客戶在考慮下單時三思而後行。

蘋果、聯發科、高通等科技業已開始瞄準台積電的2奈米製程，據說台積電已於4月1日開始接受訂單，每片晶圓 3萬美元成本，雖然價格高昂，但這些公司不介意花費數十億美元來獲得競爭優勢或保持同步。但是最近的估計聲稱，在2奈米製程之後，1.4奈米作為更進一步的先進製造，其成本可能達到4萬5000美元，挑戰頂端客戶下單的能力。

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媒體稱只有台積電的頂級客戶才有可能考慮訂購1.4奈米晶圓，因為每片晶圓的成本與2奈米相比，價格漲了50%，不過還需要幾年時間才能開始生產，最早的時間是2028年，未來仍待觀察。

日媒日前也指出，2028年開始投入生產最先進的新一代1.4奈米，預計將可進一步提升AI表現，同時也讓台積電保持對三星和英特爾的領先。台積電表示，1.4奈米技術相較於2奈米，在相同功耗下，處理速度加快15%，或在同樣處理速度下，功耗降低30%，可讓智慧型手機和其他設備上實現更多的AI應用。

今年晚些時候，業界將迎接採用台積電第三代3奈米技術（稱為N3E）量產的各種晶片組的到來，據說聯發科的 Dimensity 9500、高通的驍龍 8 Elite Gen 2 以及蘋果的A19和 A19 Pro都將採用這一技術製造。

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