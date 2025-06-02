遭護國神山狠甩 韓媒曝三星挖走台積電前高管

三星挖角台積電前高管Margaret Han。（圖取自Margaret Han 領英帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星代工業務面臨嚴峻挑戰，尤其最先進的 3 奈米製程，目前良率遠遠落後台積電，還面臨中國中芯追趕。韓媒披露，三星半導體部門（DS）已挖角台積電前高管Margaret Han，擔任美國分公司副總裁，掌管代工業務。

《朝鮮日報》5月底披露，儘管三星晶圓代工事業部近期7奈米級8 奈米，成功爭取任天堂等訂單，提高產能利用率，尖端製程卻出現隱憂，3奈米良率僅50%，台積電 3 奈米良率則已達 90%，導致三星將主要客戶拱手讓給台積電。

請繼續往下閱讀...

報導指出，三星 3 奈米生產的 Google Tensor 晶片，轉由台積電生產，高通（Qualcomm）與超微（AMD）等重量級客戶，也已將三星排除在外，凸顯三星爭取最頂級客戶遭遇挫敗。

與此同時，中國的中芯國際正在積極追趕，特別是在5奈米和7奈米製程取得進展，對三星的代工業務帶來新挑戰。

為了縮減與台積電的差距，傳出三星挖角曾在台積電任職長達21年的前全球外部製造採購和供應商管理高級總監Margaret Han。根據韓媒《Fnnews》報導，三星電子半導體部門（DS）證實，已聘請台積電前高管Margaret Han，擔任其北美晶圓代工業務的負責人。

報導認為，這項任命被解讀為三星電子加強其在北美的客戶參與度，盼提升全球代工訂單的競爭力。憑藉Margaret Han對北美半導體客戶生態系統的深入瞭解，以及曾任職台積電等主要半導體公司的經歷，Margaret Han有望為三星贏得新客戶做出重大貢獻。

根據Margaret Han在領英（LinkedIn）的公開資料，她2000年1月進入台積電，2021年6月離職，隨後跳槽至英特爾，僅待了1年多就離開，2022年7月接下恩智浦（NXP）的副總裁，今年3月被三星挖角。

韓國業內人士2日也證實，三星電子美國分公司（DSA）今年初任命恩智浦前全球採購副總裁Margaret Han，擔任晶圓代工部門副總裁。

報導認為，三星正在德克薩斯州泰勒市興建先進代工廠，投資額達 170 億美元，希望爭取美國科技大廠輝達、AMD、特斯拉和亞馬遜的新訂單，因此三星必須找到一位可以與美國本地客戶溝通的專家，重建與北美客戶的信任並縮小與台積電差距。此挖角行動也展現三星集團積極引進外部人才，增強其代工業務的企圖心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法