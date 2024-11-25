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美元自2年高檔滑落！台幣勁揚逾1角中午暫收32.47元

2024/11/25 12:44

美元自2年高檔滑落，台幣勁揚逾1角，中午暫收32.47元（記者陳梅英攝）美元自2年高檔滑落，台幣勁揚逾1角，中午暫收32.47元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美總統當選人川普提名新財長人選獲市場認同，國際美元拉回，加上台股開高，新台幣兌美元匯率今早與主要亞幣連袂走揚，盤中最高觸及32.445元，勁揚1.48角，中午暫時收在32.47元、升值1.23角，台北外匯經紀公司成交量5.61億美元。

美元指數在上週突破108高點、創下2年新高，除了因為俄烏戰事升溫避險資金湧入外，市場持續評估川普重返白宮後可能推出的新政將使通膨再度升溫，聯準會放緩降息步調，也是美元指數近日大漲關鍵。

不過在川普提名曾是索羅斯（George Soros）門徒的知名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任新政府的財政部長後，美國金融市場大鬆口氣，美元由高檔滑落，今早並跌破107，目前大致在106.9附近。

美元拉回、非美貨幣跌價壓力減輕，主要亞幣包括日圓、人民幣、韓元均有反彈。新台幣匯價早盤以32.55元、升值4.3分開出後，最高升抵32.445元、勁揚1.48角。

根據外電報導，市場普遍認為川普經濟新政恐使美國增加負債、財政赤字惡化，並推升通膨，不過多位金融人士評論新任財長是「財政鷹派」，將會嚴格控制預算，且曾談論過分階段實施關稅的立場，相當程度緩解市場憂慮。

預期本週將公佈的聯準會會議記要以及個人消費支出物價指數（PCE）將成為市場焦點。

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