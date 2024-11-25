俄烏緊張局勢升溫 歐洲面臨新一波能源危機

俄烏緊張局勢升溫，歐洲預計將迎來新一波能源危機。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著歐洲天然氣庫存迅速消耗，加上莫斯科迫在眉睫的供應削減，在持續受到2年前能源極端衝擊的影響下，歐洲預計將迎來新一波能源危機。

《彭博》報導，烏克蘭緊張局勢升級，導致歐洲今年天然氣價格飆升約45％，儘管仍遠低於2022年的紀錄，但價格水位已相當高，可能加劇家庭生活成本危機，並加劇陷入困境的製造商競爭壓力。天然氣儲量是寒冬的命脈，但今年的庫存正迅速下降，因為寒冷的氣溫增加了供暖需求，與此同時「風旱」的問題也增加了天然氣發電的需求。

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自從莫斯科將能源武器化以來已經過2年多的時間，歐洲一直竭盡心力確保能源系統安全，市場緊張反映出歐洲大陸在完全擺脫俄羅斯化石燃料的依賴方面所面臨的挑戰。由於在今年協助填充庫存的天然氣運輸，明年可能無法提供情況將惡化，進一步威脅價格。

德國電力、天然氣供應商萊茵集團（RWE AG）執行長克雷伯（Markus Krebber）表示，現在仍面臨天然氣供應問題，歐洲如果真的想獨立於俄羅斯天然氣之外，將需要更多的進口能力，今年冬天可能會看到這些問題，因為隨著冬天的寒冬開始，天然氣儲存設施很快就會耗盡。

俄羅斯對烏克蘭的戰爭正在升級，雙方上週都發動了飛彈襲擊，試圖在美國總統川普重返白宮之前取得優勢。由於緊張局勢，美國制裁了俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），這是俄羅斯天然氣付款處理機構。制裁旨在削減克里姆林宮的能源出口收入，但也增加了流向少數中歐國家天然氣中斷的風險。

智庫Energy Aspects分析師表示，儘管歐洲減少了對俄羅斯的依賴，但失去最後剩餘的天然氣管線運輸，將給天然氣市場帶來更大壓力，並導致全球價格飆升。當過境協議在今年底到期時，歐洲已經做好準備，應對俄羅斯天然氣可能停止流經烏克蘭的情況，制裁代表著天然氣可能在此之前停止流動，匈牙利也警告，能源安全將受到威脅。

國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）警告，如果莫斯科和基輔之間的協議到期，俄羅斯途經烏克蘭的天然氣運輸將在1月1日停止，那麼歐洲將需要在今年冬季稍晚填補充足的庫存。

在德國，由於能源成本高漲，許多工廠不得不停止或限制生產，庫存快速下降釋出了不祥的訊號，這個歐洲最大經濟體的壓力可能會連續第3年持續。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略長漢森（Ole Hansen）表示，以德國為首的能源密集型經濟體將再次受到最嚴重的打擊，損害已經受到汽車、化學和機械產業麻煩的經濟。

2022年冬季，歐洲成功躲過能源短缺，部份原因是當年出現暖冬。漢森指出，歐洲在溫和天氣方面的好運可能在即將到來的冬季耗盡，換句話說，歐洲將被迫依賴液化天然氣進口，因此需要保持與亞洲的競爭力。

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