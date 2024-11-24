賺比監獄管理員多！英國受刑人最高年薪「高達186萬」工作曝

英國部分受刑人在服刑期間可出外工作賺錢。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多受刑人因為犯罪而入獄服刑，不過您能想像，受刑人竟然在服刑期間，年收入能達到186萬台幣嗎？英媒報導，英國收入最高的受刑人，賺得比看守監獄管理員還要多。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，根據英國內政部的數據顯示，去年收入最高的受刑人，扣除稅額和其他費用後的淨收入為3萬6715英鎊（約新台幣148.8萬元），未稅總收入則達4萬6000英鎊（約新台幣186.5萬元）。

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受刑人能賺麼多錢，是因為在英國一些開放式監獄中，受刑人可以在監獄外工作，只要他們在當天結束返回監獄即可，這是為了讓他們提前做好重返社會的準備。一般認為，這些高收入受刑人會從事各種工作，但最賺錢、對安全影響最小的工作之一是開卡車。

許多在服刑期間工作的受刑人，必須繳納高額受害者稅款，做為被害人的補償金，這可能會使囚犯的薪水減少40%。

去年英國收入最高的受刑人淨收入為年薪3萬6715英鎊，這份薪資與助產士為3萬6622英鎊（約新台幣148.4萬元）、生化學家3萬6586英鎊（約新台幣148.3萬元）、心理治療師3萬6602英鎊（約新台幣148.4萬元）差不多。

去年英國受刑人的收入合計達到2250萬英鎊（約新台幣9.1億元），平均每個月有1183人被雇用。平均每人一年賺的錢約2萬英鎊（約新台幣81萬元），監所管理員的年薪平均為2.8萬英鎊（新台幣113.5萬元），資歷較淺者則是2.4萬英鎊（新台幣97.3萬元）左右。

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