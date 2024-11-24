17歲情定初戀妻！黃仁勳自爆邀寫作業保證拿全A成功擄獲芳心

輝達執行長黃仁勳（左）與妻子Lori Huang。（圖擷取自X平台Wasteland Capital）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳23日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，並與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對話。黃仁勳自爆年輕時與妻子Lori的戀愛過程，他邀Lori星期天一起做作業，許諾「我保證你會得到全A的成績」，還曾向Lori保證「我30歲時會成為CEO」，成功擄獲Lori芳心，成為人人羨慕的神仙眷侶。

輝達執行長黃仁勳23日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。（法新社）

綜合外媒報導，黃仁勳23日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，典禮結束後，黃仁勳與香港科技大學董會主席沈向洋對話，探討關於科技、領導力和創業的議題。

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黃仁軒說，我們不再依賴傳統的程式碼編寫方式，而是轉向了機器學習和機器生成。這不再是簡單的軟體問題，而是涉及了機器學習，它產生神經網絡，並在GPU上處理。這一轉變，標誌著一個全新的時代的到來。

黃指出，由於GPU的功能異常強大，現在能夠開發的軟體類型堪稱非凡，在這強大基礎之上，則是人工智慧的蓬勃發展。「在我們所做的幾乎每一件事情中，都可以找到與人工智慧相關的應用，它們能夠出色完成特定的任務」。

黃仁勳還表示，自己一直不斷學習，鼓勵大家要盡可能地去學習，將你所做的任何事情都視為畢生的事業，而不是你的工作，「我認為這種思維方式會在你的心中產生很大的不同，輝達就是我的事業」。

黃仁勳（左）與香港科技大學董會主席沈向洋（右）對話，探討關於科技、領導力和創業的議題。（圖取中國社交平台）

至於怎麼扮演CEO，黃則說，身為CEO及領導者，你無需扮演無所不知的全能角色，只要堅定相信自己所追求的目標，這並不等於必須對每個細微之處都瞭如指掌。領導者確實需要展現堅韌不拔的一面，因為周圍有許多人都在仰仗你的力量，並從你的堅定中汲取勇氣。堅韌並不意味著你必須時時隱藏自己的脆弱。在需要協助時，不妨勇敢尋求他人的支持，「我始終秉持著這個理念，無數次向他人求助」。

被問及曾向妻子許下在30歲前創辦公司一事，黃仁勳則說，那確實是我用來吸引注意力的小手段，並非真有其意。他說，自己16歲上大學，17歲時遇到現在的妻子（Lori），那時她19歲。身為班上最小的學生，面對250名同學中只有三個女孩的狀況，必須學會一些吸引注意力的技巧。

黃回憶，當時「我走向她，告訴她，雖然我看起來年輕，但她對我的第一印象肯定是我很聰明。於是，我鼓起勇氣說：你想看我的作業嗎？」並向她許下承諾，「如果你每個星期天都和我一起做作業，我保證你會得到全A的成績」。因此，每個星期天他們都能約會。為了讓女友願意嫁給黃仁勳，黃仁勳也許諾，「我30歲時會成為CEO」（當時黃仁勳才20歲）。

對於學生學習優異，在學校花時間談戀愛是否會影響學業的問題，黃仁勳強調，「絕對不會」，前提是，你必須保持優異的成績。

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