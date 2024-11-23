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「薪」情超好！主動提加薪逾8成夢想成真、年薪最多增32萬

2024/11/23 06:24

首次上稿 11-22 23:07
更新時間 11-23 06:24

調查顯示，去年主動要求加薪的全職員工之中，高達82% 獲得調薪。（示意圖，美聯社）調查顯示，去年主動要求加薪的全職員工之中，高達82% 獲得調薪。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕LendingTree 調查顯示，去年主動要求加薪的全職員工之中，高達82% 獲得調薪，而且他們比那些沒有提出加薪的人，年薪可能增加5000 美元（約台幣16.2萬），最多加薪9999 美元（約台幣32.4萬）。

CNBC報導，LendingTree 10 月對 2049 人進行一項調查顯示，無論是否要求加薪，66%的全職員工去年都獲得加薪。

倘若主動提出加薪要求的人，可能會爭取到更多調薪機會。統計顯示，去年要求加薪的全職員工中，有82% 獲得加薪，而且他們比那些沒有提出加薪的人，年薪有可能增加5000 美元或更多。

整體而言，大多數人都是透過現任雇主獲得加薪，例如透過晉升（47%）或生活費補貼增加（45%）。大約 11% 的人則是獲得另一家公司的競爭性報價，讓雇主不得不支付更多的薪水。

去年加薪的人當中，有 51% 的年薪增加不到 5000 美元，24% 的人的年薪漲幅在 5000 美元到 9999 美元（約台幣32.4萬）之間。

按年齡範圍觀察，Z 世代和千禧世代員工（18 至 43 歲）最願意就加薪問題進行談判。

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